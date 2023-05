Claudia Cavaliere di Montebello Vicentino in finale regionale di Miss Colà Terme

Miss Colà Terme – Claudia Cavaliere di Montebello Vicentino in finale regionale.

Si è tenuta ieri sera (22 maggio 2023) a Verona, nello splendido locale Amen durante la serata “the club il lunedì di Verona”, la prima selezione valida per la finale regionale Veneta del concorso nazionale Miss Colà Terme.

Le concorrenti in gara,

presentate da Laura Zambelli, ed immortalate dal fotografo ufficiale Riccardo Panizzo, sono sfilate davanti a giuria e pubblico in due uscite distinte: la prima in abito elegante e per concludere in costume da bagno.

Il look capelli di tutte le concorrenti è stato curato dai saloni “Tagliati per il successo” di Pescantina, Bussolengo e Villafranca.

Prima classificata

alla quale è andata la fascia di Miss Colá Terme Amen è Veronica Pozzobon, venticinquenne di Montebelluna (TV), alta 1,63 . Veronica è una studentessa in scienze dell educazione primaria, segno del leone e sogna di diventare maestra della scuola dell’infanzia.

Seconda classificata Gabriella Bonizzardi diciannove anni di Prevalle (BS), alta 1,75 studia al liceo artistico e lavora come modella. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Le prime 8 classificate accederanno alla finale regionale Veneto 2023.

La finale nazionale invece, si terrà il 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise.

La vincitrice di Miss Colà Terme 2023 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro, ed è per questo il concorso con la ”bellezza più premiata d’Italia”.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ass.ne Oltre il Rock.

Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso.

