Albo comunale dei rilevatori statistici: iscrizioni fino al 31 maggio

C’è tempo fino alle 12 di mercoledì 31 maggio 2023 per l’inserimento o per la conferma dell’iscrizione nell’albo dei rilevatori per le indagini statistiche, che il Comune svolge nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

La domanda può essere fatta online attraverso la procedura informatica predisposta nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/rilstat2023/).

Per poter procedere con la procedura informatica è indispensabile avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante, un account Spid e il curriculum vitæ in formato pdf.

Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore con conoscenza degli strumenti informatici di base e disponibilità a spostarsi all’interno del territorio comunale.

I rilevatori già iscritti dovranno confermare tramite procedura online la volontà di restare inseriti nell’albo, pena la cancellazione d’ufficio.

È possibile consultare l’avviso di selezione pubblica con i requisiti e i dettagli sulla modalità di presentazione della domanda sul sito del Comune, sezione “Pubblicazioni on line – Concorsi pubblici” (https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/339647).

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio statistica, corso Palladio 98, tel. 0444 221200/1314/1206 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa