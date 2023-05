Zanè: prevenzione oculistica nelle scuole dell’infanzia

L’Amministrazione Comunale di Zanè intende ringraziare sentitamente il Lions Club Thiene Colleoni per l’importante azione di prevenzione oculistica rivolta al gruppo Grandi della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe Zanè.

In particolare, il dott. Luca Martini e l’optometrista Mirko Panozzo si sono recati presso la scuola per effettuare un’attività di screening volta a stabilire se il bimbo/a sia a rischio di sviluppare l’ambliopia. Quest’ultima è una situazione patologica, conosciuta come “occhio pigro”, causata da un difetto di vista cosiddetto “rifrattivo” (astigmatismo, ipermetropia, miopia) che, se non intercettato in età precoce, induce il cervello a collegarsi con l’occhio “sano” trascurando quello “malato”. La correzione precoce del difetto di vista con l’occhiale risolverà il problema mentre, se diagnosticato in una fase avanzata di crescita, l’occhio pigro non potrà purtroppo più essere corretto nemmeno con l’uso degli occhiali. Da qui l’importanza di una diagnosi precoce dei difetti visivi.

Le visite, effettuate in un ambiente familiare, si sono svolte serenamente e senza intoppi grazie al coordinamento tra Dottori, referenti del Lions Club Thiene Colleoni e personale scolastico.

L’Amministrazione Comunale è stata lieta di aver messo in contatto le diverse realtà, accomunate dal voler salvaguardare la salute dei nostri piccoli.

Fonte: Comune di Zanè (VI) – Ufficio Stampa