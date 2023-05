Nella semifinale di andata dei playoff di Serie A, la Rangers Rugby Vicenza si impone 22-38 al “Chersoni” di Prato, piazzando un importante 5-0 in classifica in vista della semifinale di ritorno per definire l’accesso alla finalissima – Playoff: che gara Rangers! Biancorossi vincenti con bonus sui Cavalieri

Rangers Rugby Vicenza – “I fondamentali saranno decisivi”

così lo staff biancorosso aveva commentato la sfida ai Cavalieri e così è stato. L’avvio di gara vede le squadre affrontarsi subito a viso aperto, con voglia di muovere l’ovale e mantenerlo vivo.

Al 3′ minuto O’Leary-Blade riceve l’ovale sulla metà campo, accelera e rimbalza sul tentativo di placcaggio dell’estremo Castellana. L’inglese torna sugli appoggi in un lampo, apre il gas a martello e trova il corridoio fino in mezzo ai pali. Mercerat converte per il vantaggio 0-7.

Vicenza vuole imporre gioco e ritmo, le percussioni della mischia vicentina sono abrasive ed alzano il baricentro ospite. Mercerat sui cinque metri apre per Foroncelli libero di schiacciare, ma l’ala toscana Pesci capisce tutto, intercetta l’ovale e sfila in accelerazione tutto il lato lungo del “Chersoni” per la meta del 5-7.

La Rangers non si scompone e continua a lavorare palloni di qualità, i Cavalieri difendono con qualche sbavatura. Il direttore di gara Meschini, al 15′ ed al 19′ assegna due penalty che l’apertura biancorossa Mercerat spedisce tra i pali per il 5-13. Sul secondo restart il sostegno vicentino non è veloce e Puglia accorcia da calcio di punizione: 8-13.

Rangers continua a spingere in avanti,

sugli sviluppi di un drive avanzante da rimessa laterale, Cavalesto fa crollare il pacchetto vicentino ormai in meta: per il direttore di gara non ci sono dubbi, meta di punizione ed allungo Rangers 8-20 che manda in estasi i numerosi sostenitori biancorossi giunti a Iolo.

La gara sembra ben indirizzata per Vicenza, ma proprio il pallone alto di ripartenza viene mal controllato da Tonello, i padroni di casa fiutano l’occasione e con un insidioso calcetto vanno in meta in bandierina. Ottima la trasformazione di Puglia per il 15-20 che riapre la gara.

Negli ultimi dieci minuti della prima frazione è ancora Vicenza a tenere in mano il pallino del gioco, i toscani contengono con fatica le folate biancorosse e ricorrono al fallo. Mercerat è preciso in due occasioni per il 15-26 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa i Cavalieri provano il tutto per tutto

per rientrare col punteggio, ricorrendo meno ai calci e più al gioco. Vicenza attacca ancora grazie all’ottimo lavoro del pacchetto di mischia, rompe la linea con Scalco che serve Lisciani che prova a servire Foroncelli. L’ovale però è smanacciato da Marioni che rimedia il giallo per avanti volontario.

Vicenza in superiorità numerica però non trova marcature pesanti, il tempo scorre, Mercerat prova allora da calcio di punizione ma la palla esce di poco. I Cavalieri tornano in parità numerica senza subire punti, ma con tante energie fisiche spese.

Attorno all’ora di gioco il mediano di mischia vicentino Pozzobon segue il break in mezzo al campo di Mercerat e calcia un grubber verso la bandierina, la difesa di casa ripiega ma manca di schiacciare l’ovale nell’ultimo rimbalzo. Pozzobon invece è puntuale e trova la terza meta di giornata che rompe la gara.

Mercerat dall’angolo lambisce la parte esterna del palo sinistro, 15-31. La gara ora staziona a metà campo, entrambe le squadre a caccia della meta per chiudere o riaprire la gara. I primi otto giocatori vicentini lavorano bene in mischia ordinata e fanno risalire il campo.

Sugli sviluppi di una touche in attacco,

a nove minuti dal termine, il pallone viene recuperato dai Cavalieri, il calcio di risalita viene smistato su O’Leary-Blade, oggi Man of the Match, che con una delle sue tipiche accelerazioni rompe la rete difensiva avversaria e serve l’accorrente Gomez che si invola in mezzo ai pali per la meta del bonus Rangers che chiude di fatto la gara.

Mercerat converte per il 15-38, massimo vantaggio vicentino. I padroni di casa, con l’orgoglio e la determinazione attaccano fino all’ultimo ovale. Con una bella combinazione sul lato chiuso, Castellana marca la terza meta dei Cavalieri trasformata da Magni per il 22-38 finale.

Vicenza ottiene bottino pieno, cinque punti a zero che significano una grande ipoteca sul passaggio del turno, grazie ad una grande prestazione, legata proprio ai fondamentali, da parte di tutta la squadra schierata oggi da Cavinato e Minto.

Nell’altra semifinale, la Lazio si impone in esterna sul Parabiago 28-41 – 5-1 i punti in classifica – candidandosi seriamente per la finalissima.

Domenica prossima 28 maggio, alle ore 15:30 presso la Rugby Arena, la semifinale di ritorno per continuare a sognare.

Forza Rugby Vicenza

Foto di Samuele Schiavo per SportVicentino

Tabellino

Stadio Chersoni, Prato – domenica 21 maggio ore 15.30

Serie A, Semifinale play-off di andata

Cavalieri Union Rugby Prato Sesto v Rangers Rugby Vicenza 22 -38 (15 – 26 p.t.) mete 3-4

Marcatori: p.t. 3’ m.O’Leary-Blade tr. Mercerat (0-7), 10’ m. Pesci (5 a 7), 15’ c.p. Mercerat (5 a 10), 19’ c.p. Mercerat (5 a 13), 21’ c.p. Puglia (8 a 13), 27’ m. di punizione Vicenza (8 a 20), 28’ m. Castellana tr Puglia (15 a 20), 30’ c.p. Mercerat (15 a 23), 39’ c.p. Mercerat (15 a 26) s.t. 57’ m. Pozzobon (15 a 31), 71’ m. Gomez tr Mercerat (15 a 38), 79’ m. Castellana tr. Magni (22 a 38)

Cavalieri Union Rugby Prato Sesto:

15 Castellana, 14 Fattori (57’ Bartali), 13 Marioni, 12 Puglia (61’ Marzucchi), 11 Pesci, 10 Magni, 9 Renzoni, 8 Righini, 7 Zucconi (63’ Conigli), 6 Dalla Porta (47’ Reali), 5 Ciampolini, 4 Nifo (9’ Mardegan), 3 Battisti (72’ Pesucci), 2 Giovanchelli (77’ Scuccimarra), 1 Sansone (29’ Rudalli)

All. Chiesa

Rangers Rugby Vicenza:

15 Poletto (13’ Biasolo), 14 Foroncelli, 13 O’Leary-Blade, 12 Scalco, 11 Lisciani, 10 Mercerat, 9 Pozzobon (77’ Gelos), 8 Gomez, 7 Piantella, 6 Tonello (70’, Trambaiolo), 5 Pontanari (65’ Gallinaro), 4 Nicoli (63’ Peron), 3 Franceschini (72’, Messina), 2 Frangini (79’ Gutierrez), 1 Lazzarotto (66’ Ceccato)

All. Cavinato, Minto

Arb. Francesco Meschini (Milano)

AA1 Luigi Palombi (Perugia), AA2 Vincenzo Iavarone (Perugia)

Quarto Uomo: Daniele Biagioni (La Spezia)

Cartellini: 5’ st Marioni (Cavalieri Union Rugby Prato Sesto)

Calciatori: Puglia (Cavalieri Union) 3/4; Magni (Cavalieri Union) 1/1, Mercerat (Rangers Vicenza) 6/8

Note: campo in perfette condizioni. Giornata calda con circa 25 gradi. Presenti 1500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Cavalieri Union 0; Rangers Vicenza 5

Player of the match: O’Leary-Blade (Rangers Vicenza)

Semifinali di andata

Cavalieri Union vs Rangers Vicenza 22-38 (0-5)

Parabiago vs Lazio 28-41 (1-5)

Classifiche

Rangers Vicenza 5

Cavalieri Union 0

Lazio 5

Parabiago 1

Semifinali di ritorno

Domenica 28 maggio, ore 15:30

Rugby Arena Vicenza

Rangers Vicenza vs Cavalieri Union

Domenica 28 maggio, ore 15:30

CPO “Onesti” Roma

Lazio vs Parabiago

Finale

Domenica 4 giugno

Orario e sede da definire

Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza