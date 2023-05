Mercoledì di nuovo in casa per gara 3 (inizio ore 20.30): si ricomincia da capo – Mc Control Diavoli Vicenza: gara 2 va al Milano

Mc Control Diavoli Vicenza

esce sconfitto da gara 2 e dalla pista di Milano con il risultato di 5-3, ma al termine di una partita molto combattuta, per lunghi tratti condotta in vantaggio,e in cui decisivi sono stati un paio di errori che gli avversari hanno fatto pagar caro.

Fuori casa meno brillante e aggressivo il Vicenza, ma sempre pericoloso e determinato, con un Michele Frigo che ha salvato la porta nelle situazioni difficili, ma che niente ha potuto quando si è trovato da solo e libero Ferrari che non ha perdonato e ha portato in vantaggio i suoi sul tre pari.

La gara inizia con un paio di occasioni per i Diavoli che, dopo essere passati in svantaggio dopo circa tre minuti e mezzo, a segno Banchero lasciato solo, trovano immediatamente il gol con capitan Delfino dopo una manciata di secondi.

Buon momento dei biancorossi che gestiscono il disco e provano il raddoppio con Hodge e Dal Sasso, ma Mai dice di no, come altrettanto fa Frigo sul ribaltamento di fronte.

A sei minuti dall’intervallo penalità fischiata a Barsanti e Vicenza, dopo una gran parata di Mai su Dal Sasso, va a segno con capitan Delfino.

Milano tenta di agguantare il pareggio, ma chiude bene Frigo la porta e il primo tempo termina sul 2-1 per i vicentini.

Nel secondo tempo la penalità fischiata a Delfino

si rivela decisiva e Milano pareggia con Bellini: 2-2. Le due squadre provano a trovare la via del gol, ma ci sono pochi spazi e i due portieri fanno buona guardia, fino a quando un’azione insistita dei Diavoli termina con il gol di Pace per il vantaggio vicentino.

I biancorossi insistono: con Vendrame e con Dal Sasso, ma Mai chiude sempre la porta. E’ di nuovo una penalità ad essere decisiva, questa volta chiamata ad Hodge, e Milano, dopo una bella parata di Frigo, trova la rete con Fiala: 3-3.

Vicenza non riesce ad approfittare di un power play, bravo Mai a tenere a galla i suoi e con le squadre in parità, a meno di due minuti dalla fine, i Diavoli perdono un disco a centrocampo e Ferrari può involarsi da solo verso la porta e fare il 4-3. Vicenza prova il tutto per tutto, toglie Frigo, va vicinissimo al pareggio, ma a porta vuota è di nuovo Ferrari a fare centro per il 5-3 dei milanesi.

Sul finale animi accessi e penalità per Sigmund, Delfino e Lettera con la partita che si chiude con la vittoria dei padroni di casa.

“Abbiamo tenuto il disco, abbiamo fatto il nostro gioco,

ma loro si sono difesi bene a box ed è stato più difficile entrare e trovare gli spazi giusti – ha dichiarato a fine partita coach Denis Sommadossi. – Purtroppo però hanno vinto perché abbiamo commesso due errori sul terzo e sul quarto gol loro e ovviamente con una squadra così se sbagli ti punisce”.

– La serie è sull’1-1 e mercoledì si ritorna a giocare in casa. Ha pesato in queste gare il fattore pista?

“Sappiamo che il fattore campo conta e non conta perché comunque bisogna vincerne tre, indipendentemente da dove. Cercheremo naturalmente di far di tutto per vincere le prossime due”.

– Che cosa è mancato, se qualcosa è mancato, per vincere?

“Non credo sia mancato qualcosa, abbiamo solo commesso due errori stupidi sul terzo e sul quarto gol ed è giusto che siamo stati puniti”.

Mercoledì si torna a Vicenza e sarà tutto da rifare. Importante voltar subito pagina e concentrarsi sulla prossima sfida con il favore della pista e del pubblico.

Tabellino

Milano House@Quanta – Mc Control Diavoli Vicenza (1-2) 5-3

Milano House@Quanta: Mai, Pignatti, Ferrari, Cik, Bernad, Barsanti, Ederle, Bellini, Brianzoni, Mariani, Lettera, Fiala, Sica, Banchero, Gambin.

All. Tommasello G.

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Laner, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Trevisan, Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso, Cantele, Sigmund, Dell’Uomo.

All. Sommadossi D.

Arbitri: Lega e Lottaroli

RETI

PT: 3.23 Banchero (M), 3.38 Delfino (V), 15.11 Delfino (V) pp;

ST:. 23.10 Bellini (M) pp, 27.06 Pace (V), 33.08 Fiala (M) pp, 28.12 Ferrari (M), 29.29 Ferrari (M) en.

Sabrina Nicoli Addetta stampa Mc Control Diavoli Vicenza