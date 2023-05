Il pilota vicentino pronto ad affrontare assieme a Gabriele Falzone con la Hyundai i20 Rally 2 il rally trevigiano valevole per la Coppa di Zona. Si corre venerdì e sabato prossimi – Manuel Sossella: è l’ora del “Marca”

Secondo appuntamento stagionale

in vista per Manuel Sossella pronto ad affrontare la 39^ edizione del Rally della Marca in programma a Valdobbiadene (TV) venerdì 26 e sabato 27 maggio.

Valevole per la Coppa di Zona ACI Sport, il Marca nell’edizione 2023 rivedrà al via il pilota vicentino che torna a solcarne le strade dopo averlo vinto nel 2018 quando era valevole per il Campionato Italiano WRC.

Lo farà affidandosi nuovamente alla Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor, ritrovando Gabriele Falzone sul sedile di destra, con l’obiettivo di puntare alle zone nobili della classifica.

“Il Rally della Marca è una gara che mi piace molto

– dichiara Sossella – e partiamo con l’intenzione di attaccare fin da subito perché dobbiamo riuscire ad incamerare più punti possibile, al fine di rilanciarci nella rincorsa alla Coppa di Zona.

Questa è l’unica gara non valevole anche per il Campionato Italiano Rally Asfalto e quindi ci troveremo a duellare con i pretendenti locali, che sappiamo già esser presenti in buon numero. Confido sulla conoscenza di buona parte del percorso, tranne la prova del Madean quest’anno proposta in salita.

Come sempre, colgo l’occasione per ringraziare Friùlmotor per la vettura, Michelin per gli pneumatici, oltre a Beppe Zagami presidente del Rally Team New Turbomark e a tutti i sostenitori che ci permettono di affrontare al top gli impegni stagionali”.

Il programma del Marca 2023 inizia con le ricognizioni da svolgersi giovedì 25 prossimo; l’indomani toccherà alle operazioni delle verifiche sportive e tecniche a Valdobbiadene, località dalla quale alle 20 verrà dato il via alla gara che prevede la disputa del prologo serale che graviterà sul ritorno della prova spettacolo “Zadraring”

Dopo il riordino notturno, la ripartenza alle 7.45 di sabato 27 per affrontare i tre passaggi sulla “Bosco del Madean” e “Monte Tomba” ai quali si aggiunge la “Mostaccin” da percorrere due volte per un totale di 68,180 chilometri cronometrati.

Arrivo a Valdobbiadene a partire dalle 19.

