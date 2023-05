Le persone intelligenti e che amano Vicenza superano i personalismi per il bene della città stessa. Lista Cicero Impegno a 360 gradi ha ottenuto 1.161 voti, Claudio Cicero 1.217.

È notizia di ieri l’apparentamento

tra Lista Cicero e Rucco, naturale percorso di avvicinamento tra le diverse anime civiche di Centrodestra, non poteva essere altrimenti.

Chi dichiara di non apparentarsi, ma poi contestualmente dice che assumerà un ruolo (tecnico?!) andando a sinistra non chiarisce che nei fatti è sostanzialmente la stessa cosa.

Vorrei chiarire i fatti, da ultimo della lista per scelta, assieme ad altre sette persone, che mi hanno seguito e supportato, candidate e candidati della società civile, nuovi e competenti, tutti non storici sostenitori o appartenenti di Impegno a 360 gradi.

Siamo confluiti in questa avventura elettorale all’interno della civica a sostegno di Cicero, ponendo alcune questioni: la prima che la capolista fosse una donna, la consigliera uscente Alessandra Lolli (38 preferenze), seguita inoltre per sorteggio dalle altre candidate, per quel che ci riguarda sostenendo e praticando la parità di genere.

Noi abbiamo fin da subito lavorato generosamente per la lista, non per le preferenze e/o personalismi, chiedendo in primis il voto per l’aspirante sindaco. Ci siamo spesi allo scopo di dare un’alternativa credibile al candidato del centrodestra, per il quale ritenevamo si fosse rotto un rapporto di fiducia con parte degli elettori d’area.

Mai abbiamo creduto percorribile

un apparentamento con la sinistra, non ne abbiamo di certo fatto mistero, ma sempre in un miglioramento del centrodestra, abbiamo infatti rinunciato a costituire una nostra civica autonoma e/o un nostro candidato sindaco, ritenendo quindi fosse il nostro candidato ideale di Centrodestra Claudio Cicero.

L’apparentamento con Francesco Rucco dimostra che avevamo ragione, i personalismi erano superabili, la Tav infatti dovrà essere gestita da persona capace e competente qual’è Cicero, qualcuno forse nell’ ombra lavorava per una replica di quanto è avvenuto a Verona… noi no.

Al pari di Claudio Cicero non rinneghiamo noi stessi, la nostra collocazione politica e la nostra storia. A coloro che intendono andare a sinistra auguriamo buona fortuna.

Impegno a 360 gradi non è divisa, i personalismi di qualcuno sono a nostro avviso determinati da sterili ambizioni autoreferenziali che riteniamo siano di carattere personale.

Fonte Mirko Pietro Maule