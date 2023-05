Chiuse con numeri da record le iscrizioni alla 28esima edizione de “La Leggenda di Bassano -Trofeo Giannino Marzotto”

Un parco auto di livello internazionale,

cultura, turismo e tante sorprese annunciate per uno spettacolo imperdibile

Si sono chiuse lunedì 15 maggio le iscrizioni alla 28esima edizione de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”.

Numerosissime le richieste di partecipazione, che hanno costretto gli organizzatori ad ampliare l’elenco partenti.

Confermato il livello eccezionale della manifestazione, con auto incredibili, piloti straordinari e la scenografica cornice delle Dolomiti. Ma anche tanta cultura e numerose sorprese.

Si preannuncia un’edizione da record, la numero 28

de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto”. La manifestazione, sempre più internazionale con equipaggi provenienti da ben 14 paesi da tutto il mondo, prenderà il via giovedì 22 giugno da Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto e si concluderà con la tradizionale sfilata in piazza della Libertà a Bassano del Grappa domenica 25 giugno.

Rinnovato il percorso, con i drivers ospiti della città di Bolzano nelle giornate centrali ed un percorso di 550 km complessivi attraverso i passi più suggestivi del versante alpino orientale: da Bassano del Grappa a Cavalese valicando il passo Manghen, poi i passi Lavazè, Pennes e Giovo, per citare alcuni, con una sosta al museo più alto del mondo al passo Rombo.

Le Dolomiti in tutto il loro splendore saranno il palcoscenico per uno spettacolo leggendario!

Grande come al solito l’impegno degli organizzatori

e di tutta la squadra del Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE), che sono al lavoro da mesi affinché nulla venga lasciato al caso e per dare ai piloti una qualità del servizio che ha raggiunto automatismi pressoché perfetti.

I risultati sono evidenti e la manifestazione, grazie anche a sponsor di livello internazionale come Eberhard, Dallara, Sparco, Pakelo, Plano, Geminiano Cozzi, Tua Assicurazioni e Victorinox cresce anno dopo anno.

“Siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose” dichiara il presidente del CVAE Stefano Chiminelli.

“L’affetto nei nostri confronti è sempre maggiore e questo ci responsabilizza e ci stimola ad alzare continuamente l’asticella. Il livello del parco auto quest’anno è semplicemente incredibile e siamo stati “costretti” – sorride – ad ampliare l’entry-list per permettere ad alcune automobili davvero speciali di essere dei nostri.

Purtroppo, siamo comunque stati obbligati a dire di no ad alcuni equipaggi con vetture altrettanto importanti per non penalizzare la qualità dell’evento a scapito della quantità e favorire il ricambio di auto ed equipaggi.

Ma siamo sereni perché chi è rimasto fuori si ha già un posto prenotato per la prossima edizione!”

“Abbiamo l’onore di ospitare alcune vetture davvero prestigiose, che rappresentano il meglio della categoria Sport-Competizione” continua Chiminelli.

“Il nostro pubblico, che è il motore che ci spinge a dare sempre di più, avrà la possibilità di ammirare alcune tra le auto più sensazionali mai costruite.

La Leggenda di Bassano -Trofeo Giannino Marzotto

Vetture difficili da vedere persino in mostra nei musei,

da noi sfilano nei centri storici e in mezzo alla gente, dando la possibilità a grandi e piccini di vedere queste straordinarie opere d’arte davvero da vicinissimo, condividendo con i nostri drivers, sempre pronti e felici di scattare una foto o scambiare due chiacchiere, una passione sempre più trasversale”.

Tra le circa cento barchette ai nastri di partenza ci saranno degli autentici pezzi unici, come la Maserati 200/250 S del 1957 dell’inglese Stephen Bond o la Maserati 300 S del tedesco Roschmann, la Fiat 1100 Colli degli israeliani Facianof o una strepitosa Ferrari 250 Testa Rossa del 1959, ma anche dei veri e propri mostri sacri del calibro di O.S.C.A. Mt4 in varie cilindrate Invicta S-type Low Chassis, Alfa Romeo RL Targa Florio, 6C 1750 e una meraviglosa 8C 2300, Bugatti tipo 13 e Tipo 51 e ben 2 rarissime BMW-Veritas.

Sempre presenti in gran numero le sportive britanniche, con i nostri “Bentley boys” (anche quest’anno presenti con 6 vetture) a guidarne il gruppo e a seguire una pattuglia ben assortita di Jaguar, Cooper e Lagonda, mentre per i 10 posti della categoria VIP saranno presenti, tra le altre, una Ferrari 275 GTB ed una spettacolare Alfa Romeo 2500 SS Pinin Farina.

Ma non finisce qui:

La Leggenda di Bassano si conferma tra gli eventi di punta di ASI Circuito Tricolore, il format di prestigio dell’Automotoclub Storico Iitaliano per la valorizzazione delle eccellenze italiane attraverso la passione per il motorismo storico, e riserverà tanto spazio per la cultura ed il turismo lento, con attività studiate per esaltare tradizioni e peculiarità del territorio.

Un ringraziamento speciale va, infine, ai partner tecnici della “Leggenda”, il gruppo Ceccato Automobili che fornirà le vetture di servizio, il Gruppo Battistolli, F.lli Rossi Pneumatici e la Promotor Classic che fornirà l’assistenza agli equipaggi assieme a M.R. Trasporti e Autofficina Aldo.

Comincia il countdown: manca un mese per vivere quattro giorni leggendari!

Bassano del Grappa.

UFFICIO STAMPA “LA LEGGENDA DI BASSANO – TROFEO GIANNINO MARZOTTO”