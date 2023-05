In arrivo un contributo di 700 mila euro per l’Isola dello Sport di Cassola

Ottenuto con il bando sport e periferie: consentirà di avviare la seconda fase del recupero dell’area

I lavori ripartiranno in autunno e si concentreranno sul manufatto incompiuto e sugli esterni

Cantieri di nuovo aperti, da quest’autunno, all’Isola dello Sport, grazie ad un corposo contributo in arrivo da Roma. La conferma è giunta nei giorni scorsi: il Comune di Cassola è stato inserito nella rosa dei beneficiari dei finanziamenti stanziati nell’ambito del bando “Sport e periferie – 2022” ed ha ottenuto un fondo di 700 mila euro grazie al quale fra pochi mesi potrà dare avvio al secondo stralcio del grande programma di recupero e rigenerazione dell’area ex “Acquapark”.

L’operazione

La prima fase dell’operazione si era conclusa negli anni scorsi con la costruzione di una palestra/palazzetto oggi in uso alle scuole e alle società sportive. In questa seconda tranche, i lavori si concentreranno invece sull’edificio rimasto incompiuto e poi sugli esterni.

«Il primissimo step consisterà proprio nella demolizione della copertura del manufatto al grezzo e con l’impermeabilizzazione del solaio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Giacobbo -. In seconda battuta, al piano terra saranno ricavati degli spogliatoi e fuori si procederà con la costruzione di un campetto polivalente per il calcetto, il tennis e la pallavolo, di un campo da padel e di uno da beach volley. Contestualmente, al coperto, verranno allestiti degli spazi per altri sport indoor».

I costi

«Complessivamente questo intervento costerà 1 milione e 950 mila euro, che si andranno ad aggiungere agli oltre 2 milioni già investiti sul sito – rimarca l’amministratore -. Le spese per il nuovo stralcio saranno in parte coperte dai fondi statali e, per la quota rimanente, da un mutuo a tasso zero ottenuto grazie ad un bando del Credito sportivo. Nel frattempo, ci auguriamo di riuscire ad intercettare altri contributi».

Fonte: Comune di Cassola (VI) – Ufficio Stampa