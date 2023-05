È con una grande pole e il secondo posto nel primo appuntamento stagionale che Imperiale Racing ha iniziato il suo impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, impegnato sulla pista siciliana di Pergusa per il primo round 2023. – Imperiale Racing: pole e podio al via del Campionato Italiano GT Endurance

di Kevin Gilardoni (CH), Stuart Middleton (UK) e Raul Guzman (MEX) ha colto la seconda piazza assoluta, mentre l’equipaggio formato da Mahaveer Raghunathan (IN), Jack Bartholomew (UK) e Miguel Garcia (PAR) ha portato al quarto posto nella classifica PRO-AM la vettura #16.

Il weekend sarà ricordato anche per il pesante maltempo che ha coinvolto già dal venerdì la pista di Pergusa, costringendo ACI Sport sia a ridurre le sessioni di prove libere che ad unificare le tre sessioni di qualifica previste in un’unica Super Pole.

Nonostante questa situazione spezzettata, le Lamborghini del team di Mirandola si sono dimostrate a loro agio.

Grazie anche al grande lavoro di tutto il team, determinato a dimostrare da subito le proprie qualità, Stuart Middleton è riuscito a portare la #54 in pole position siglando l’ottimo crono di 1’45”128.

La sua prestazione è stata impreziosita da quella di Jack Bartholomew, che ha portato al terzo posto l’altra Lamborghini di Imperiale Racing con il tempo di 1’45”892, miglior tempo fra gli equipaggi della PRO-AM.

In gara i sei piloti di Imperiale Racing

si sono difesi al meglio. La corsa è partita in regime di safety-car ed è stata interrotta per questioni di sicurezza legate alla pioggia quasi subito per riprendere dopo una lunga interruzione. Sulla #54 Middleton ha preso il comando delle operazioni, ma una leggera sbavatura lo ha costretto al secondo posto.

L’inglese ha continuato a girare con un ottimo passo, imitato subito dopo da Guzman nello stint centrale e quindi da Gilardoni che ha condotto la vettura nell’ultima parte con un miglioramento delle condizioni e la pista che è andata asciugando. L’equipaggio ha chiuso al secondo posto assoluto.

Bene anche la #16 con Raghunathan protagonista della prima ora in condizioni davvero proibitive e al suo esordio in gara in GT3. Seconda frazione per Garcia che ha interpretato al meglio l’evolversi della corsa, mentre Bartholomew nell’ultima parte ha concretizzato il risultato: sesto assoluto e quarto di Pro-Am.

Luca Del Grosso (Team Manager):

“Quello del team e dei piloti è stato un grande lavoro. Peccato per l’errore che ha portato la Lamborghini #54 a cedere la prima piazza assoluta, ma probabilmente non avremmo potuto comunque tenere la prima posizione, perché specie quando la pista è andata asciugandosi abbiamo un po’ sofferto il BoP.

Le condizioni del weekend sono state molto dure per tutti, per i piloti, per il muretto e per i box: siamo riusciti a non commettere errori al pit stop, frutto dell’allenamento portato avanti dai nostri ragazzi, e abbiamo concretizzato in pista una prestazione molto convincente.

È un inizio di campionato molto buono: qui era importante non fare errori e portare a casa punti”.

Il prossimo appuntamento è previsto al Mugello nel weekend del 9 luglio.

Classifica Piloti | Round 1 di 4

1. Fisichella-Mosca pt. 20

2. Gilardoni-Guzman-Middleton pt. 15

3. Comandini-Cassarà-Nilsson pt. 12

4. Gai-Donno-Castro pt. 10

5. Attianese-Stuvik-Butti pt. 8

Classifica Piloti PRO-AM | Round 1 di 4

1. Comandini-Cassarà-Nilsson pt. 20

2. Gai-Donno-Castro pt. 15

3. Attianese-Stuvik-Butti pt. 12

4. Bartholomew-Garcia-Raghunathan pt. 10

5. Tavano-Guerra-Tambruni pt. 8

Calendario 2023

Round 1: 19-21 maggio > Pergusa

Round 2: 7-9 luglio > Mugello

Round 3: 15-17 settembre > Monza

Round 4: 13-15 ottobre > Vallelunga

22.05.2023

Fonte Imperiale Racing