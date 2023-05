Bozzetti di Canova in terracotta in mostra a Washington e Chicago

Da Bassano del Grappa agli Stati Uniti. Due bozzetti in terracotta di Antonio Canova in mostra a Washington e Chicago

Dopo accurate e delicatissime operazioni di imballo avvenute sotto l’attenta vigilanza di un restauratore esperto, i due bozzetti in terracotta di Antonio Canova raffiguranti la Maddalena penitente e le Tre Grazie, appartenenti ai Musei civici di Bassano del Grappa, sono partiti alla volta degli Stati Uniti.

Capolavori bassanesi

Tra i massimi capolavori delle collezioni bassanesi. Le due opere di Canova figureranno assieme ad altri importanti prestiti provenienti da Possagno, Venezia e Udine, in quella che si annuncia essere la più importante esposizione dedicata al grande scultore di Possagno. Esposizione fuori dai confini europei, inserita nelle celebrazioni canoviane del 2022.

Mostra Canova. Sketching in clay

Posta sotto l’egida del Comitato Nazionale per il bicentenario della morte di Antonio Canova e sotto il patrocinio del Ministero della Cultura italiano, la mostra Canova. Sketching in clay, che si terrà alla National Gallery di Washington e, a seguire, presso l’Art Institute di Chicago, indagherà per la prima volta il delicato e complesso procedimento creativo del maestro con particolare attenzione alla fase della modellazione dei bozzetti in creta, veri e propri capolavori che non trovano eguali nella produzione plastica del tempo.

Una mostra prestigiosa

“Siamo onorati di poter contribuire ad una mostra così prestigiosa, frutto di studi accurati e foriera di importanti novità scientifiche sul metodo di lavoro di Canova. Con prestiti che faranno conoscere i tesori delle collezioni bassanesi oltre oceano”, dichiara la direttrice dei Musei Civici di Bassano del Grappa Barbara Guidi.

“La mostra Io. Canova.

Genio europeo ha riscosso un grande successo – sottolinea il Sindaco Elena Pavan – e siamo orgogliosi del fatto che Bassano del Grappa resti al centro delle celebrazioni canoviane. La nostra partecipazione ad un evento espositivo così importante è un grande riconoscimento. E conferma l’importanza del nostro museo quale centro nevralgico per lo studio e la conoscenza di Antonio Canova. Oltre che una importante occasione di promozione all’estero”.

La mostra,

che esporrà oltre trenta dei sessanta bozzetti ad oggi noti di Canova (quasi tutti conservati in Italia), rivelerà lo straordinario procedimento creativo che permise al grande artista veneto di realizzare alcune delle più iconiche opere che hanno fatto la storia della scultura mondiale.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

Comunicato del 22 maggio 2023