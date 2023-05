Arriva l’Arzipark Festival in Arzignano!

L’assessore agli eventi Giovanni Fracasso e il sindaco Alessia Bevilacqua: l’Arzipark Festival “Il grande ritorno di una speciale manifestazione in Arzignano. Quattro giorni di festa al Parco dello Sport all’insegna della musica, dello sport e anche al cibo. Uno spazio è dedicato anche ai più piccoli. Sarà una vera e propria gioiosa apertura della nostra stagione estiva ricca di eventi”

Tutti ad Arzignano dall’1 al 4 giugno.

In corrispondenza del ponte nella città del Grifo è stato organizzato un evento imperdibile che valorizza la grande area verde ed attrezzata del Parco dello Sport ma che propone, soprattutto, una vincente combinazione di musica e sport.

Daniele Pizzolato (detto Omo) organizzatore: “Finalmente torna Arzipark Festival, un evento amatissimo e fermo da qualche anno. Con grande entusiasmo riprendiamo a far rivivere il parco dello sport con una grande kermesse di musica, sport ed eventi per tutte le età, Vorrei sottolineare che nella giornata del 2 giugno saranno aperti gli stand già dalle 14 a disposizione per tutti, nel cotesto degli eventi sportivi, in quello che amo chiamare il PICNIC di Arzignano, perché il parco, questo posto fantastico sia un bellissimo punto di aggregazione e incontro per tuti”

L’appuntamento è per i giorni 1, 2,3 e 4 Giugno 2023

Torna dopo anni l’ArziPark Festival InArzignano, una 4 giorni ricca di emozioni e sorprese. Grazie al patrocinio e con il contributo importante del Comune di Arzignano ci saranno 4 serate all’insegna del divertimento e della festa per tutta la città.

Nelle giornate del 1-3-4 sono previste delle serate prettamente musicali, mentre venerdì 2 giugno si terrà un torneo di calcio nel quale si affronteranno le squadre amatoriali della Valchiampo e un torneo di green volley che vedrà partecipare tutti i cittadini del territorio.

Spazio anche le famiglie e i più piccoli con un’area riservata e allestita appositamente.

Ma non solo… Il tutto sarà arricchito con stand gastronomici, allestimento area pic-nic per le famiglie, Street-food e verrà inoltre messo a disposizione un montepremi per i vincitori dei tornei.

Sarà insomma un weekend per tutti: famiglie, giovani, sportivi, appassionati e per chi semplicemente vuole stare in compagnia.

IL PROGRAMMA

Area Eventi con i migliori format della vallata

Drink & Food con Food Truck

Spazio Sport con torneo di calcio e pallavolo

Area bimbi con giochi e gonfiabili

GIOVEDì 1 GIUGNO

Apertura area eventi dalle ore 20:00

In serata DJ SET con YANO, Music Machine.

VENERDì 2 GIUGNO

Giornata dello sport

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00

Tornei di calcio e pallavolo

TORNEO DI CALCIO

6 squadre amatoriali della Valchiampo, con obbligo di tesseramento AICS o CSI

Montepremi per la prima e seconda classificata

Nuovo campo sintetico e spogliatoi stadio

Torneo gratuito

TORNEO DI PALLAVOLO

8/10 squadre

Montepremi per la prima e seconda classifica

Prato del Parco dello Sport e spogliatoi stadio

Torneo gratuito

Apertura area eventi dalle ore 20:00

In serata DJ SET con FREAK, Il party più DEVASTANTE di sempre

SABATO 3 GIUGNO

Apertura area eventi dalle ore 18:00

In serata Live: BEAT TRIO

e DJ SET con BEAT – Official Tour

DOMENICA 4 GIUGNO

Apertura area eventi dalle ore 20:00

In serata DJ SET con BELFO + PETER MIX + ALBERTO COLLI

TUTTE LE SERATE SONO A INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA AREA FOOD

Durante tutte le serate saranno presenti i Food Truck:

SEBA’s: Pizze farcite

ANTEIKO: Hamburger e Panini Gourmet

INFO E PRENOTAZIONI

Massimo: +39 340 930 0175

Daniele: +39 334 322 6883

Sebastiano: +39 348 775 0933

Fonte: Comune di Arzignano – Ufficio Stampa