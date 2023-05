Alluvione in Emilia Romagna: anche Thiene va in soccorso alla popolazione

Anche Thiene va in soccorso della popolazione colpita in questi giorni dall’alluvione in Emilia Romagna con l’attivazione, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 21 maggio 2023, del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Una squadra, composta da sette volontari, è partita nel pomeriggio di ieri per il paese di Casola Valsenio , un paesino di 2700 abitanti in provincia di Ravenna, con due mezzi e le attrezzature richieste.

Il Sindaco, Giampi Michelusi, e l’Assessore alla Protezione Civile, Nazzareno Zavagnin, hanno voluto salutare i volontari.

“La Città vi ringrazia

– ha detto ieri il Sindaco Michelusi ai volontari della Protezione Civile – per la generosa disponibilità che rende più concreta la nostra vicinanza ai colpiti dall’alluvione. So che anche altri cittadini “in autonomia” si sono recati in Emilia Romagna. A tutti va la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale“.

” Vi auguro il mio “in bocca al lupo” per questa sfida – ha aggiunto l’assessore Zavagnin – , affinché possiate agire nello spirito della Protezione Civile ed esser per gli altri di aiuto in un momento così difficile. Phil Jailson diceva “La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra”: che la squadra di Thiene sia di esempio per tanti!”

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa