Playoff, Vicenza va in scena: la prima in casa della Pro Sesto

Giovedì il Vicenza ha cominciato il proprio percorso nei play off di serie C sfidando la Pro Sesto di Matteo Andreoletti e non è andata benissimo… Playoff

Sicuramente

non è andata come nei due match di campionato, ambedue nettamente stravinti anche se in panchina all’andata c’era Baldini ed al ritorno Modesto.

Al ‘Menti’ era infatti uscito un risultato tennistico, un 6-1 senza praticamente storia, soprattutto nella ripresa quando i vicentini dilagarono, mentre al ‘Breda’ di Sesto San Giovanni finì sempre in maniera piuttosto roboante (4-1) nonostante i biancorossi giocassero, nella circostanza, a lungo in inferiorità numerica.

Stavolta, nella sfida di andata, si è imposta la Pro Sesto per 2-1 ma, per come si era messa, è stata importantissima – per non dire fondamentale – la rete di Lerardi, ad una manciata di minuti dalla fine e che ha permesso di dimezzare il doppio svantaggio firmato dai gol lombardi di Capelli e Sala.

Il gol messo a segno permette buoni margini di passare il turno perché la squadra di Thomassen è testa di serie in questa tornata play off.

In campionato

si è piazzata infatti meglio la Pro Sesto (60 punti contro 58) ma, la conquista della Coppa Italia di categoria, ha reso la squadra di Dan Vesterby Thomassen, appunto, testa di serie, ed ecco perché giocherà il ritorno in casa e soprattutto avrà la possibilità di accedere al turno successivo contando su due risultati su tre (in caso di parità fra i due match al 90′ della gara di ritorno, avanza proprio il Vicenza).

Un chiaro vantaggio per i vicentini favoriti per questo primo turno della fase nazionale dei playoff anche dai bookmakers di scommesse sul calcio.

Gara due al Menti

Per gara due, dunque, si torna a giocare al ‘Menti’, necessariamente da vincere per ribaltare il passivo dell’andata e c’è fiducia intorno alla squadra di Thomassen, anche in virtù di un finale di stagione in crescendo, esaltato dalla conquista della Coppa di categoria grazie al successo in finale sulla Juventus Under 23, battuta nel doppio confronto, 2-1 all’andata in trasferta e 3-2 al ritorno in casa.

Nelle ultime sei uscite ufficiali, peraltro i vicentini, hanno perso solo le ultime due (la penultima però era ininfluente), vincendone tre e pareggiando 0-0 con la Pergolettese, mentre non si può dire altrettanto dei lombardi che, nel medesimo periodo hanno accumulato due soli successi (il primo era datato 2 aprile…), tre sconfitte ed un pareggio, quello casalingo contro il Renate (1-1) che gli ha permesso di essere a questo punto dei playoff.