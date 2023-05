È la dott.ssa Sira Bizzotto, proveniente dall’ULSS 3 Serenissima – ULSS 7 Pedemontana: nuovo Direttore Medico per il San Bassiano

L’ospedale di Bassano del Grappa

ha un nuovo Direttore Medico: si tratta della dott.ssa Sira Bizzotto, formalmente incaricata questa mattina dal Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza.

Trevigiana, la dott.ssa Bizzotto si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Ha iniziato la sua carriera presso la Direzione Medica dell’ospedale di Treviso, dove è rimasta per 5 anni prima di approdare nel 2017 in ULSS 4 Veneto Orientale, sempre in Direzione Medica di presidio ospedaliero. Incarico, questo, ricoperto anche in ULSS 1 Dolomiti per una breve parentesi (10 mesi) prima di approvare lo scorso anno in ULSS 3 Serenissima con il medesimo ruolo.

Parallelamente la dott.ssa Bizzotto ha collaborato con l’Università di Padova in qualità di docente di Epidemiologia per l’esame di “”Management, medicina legale, epidemiologia e statistica”, nell’ambito del corso di laurea in Scienze Infermieristiche. È inoltre autrice o coautrice di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali e ha partecipato in qualità di relatore o docente a numerosi eventi di formazione.

«Sono entusiasta del nuovo incarico

sottolinea la dott.ssa Bizzotto – e ringrazio per l’opportunità in un contesto tanto stimolante come quello rappresentato dal territorio in cui insiste questa Azienda Sanitaria ed in particolare dagli ospedali di Bassano e Asiago.

Sono pronta ad affrontare questa sfida con determinazione, entusiasmo e spirito di servizio; il mio auspicio è quello di poter collaborare proficuamente con tutti i professionisti che operano in queste realtà nell’interesse della comunità ed in particolare dei pazienti».

«Nella sua carriera la dott.ssa Bizzotto ha avuto modo di conoscere diverse realtà ospedaliere nella nostra regione, ciascuna con le sue peculiarità – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza -.

Sono certo dunque che saprà portare un contributo importante in termini di competenza e professionalità per continuare il percorso di crescita del San Bassiano all’insegna del suo status di ospedale all’avanguardia per le tecnologie e le metodiche adottate, rendendolo una struttura sempre più attrattiva non solo per i pazienti, ma anche per i giovani medici».

Comunicato n.60 – 19 maggio 2023