Thiene e la Pedemontana al Meet The Mayors, l’evento statunitense

Meet The Mayors, l’evento statunitense di conoscenza e valorizzazione del territorio

Anche Thiene ha accolto l’invito formulato dal Comando della U.S. Army Garrison Italy, a partecipare alla manifestazione Meet The Mayors. Tornata lo scorso 20 aprile nella Caserma Ederle di Vicenza, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia.

L’evento costituisce un importante momento di incontro tra la Comunità statunitense di Vicenza e le realtà locali del Vicentino e del Padovano. Un un’occasione preziosa per far conoscere le bellezze e le prelibatezze del territorio. Ma anche per promuovere itinerari, opportunità, esperienze culturali, artistiche, ambientali ed enogastronomiche pensate per turisti e visitatori.

Al Meet The Mayors

l’Ufficio Turismo del Comune, lo IAT Thiene, la Pedemontana vicentina e l’Associazione l’OGD Pedemontana Veneta e Colli hanno portato l’ampia offerta della nostra città e dell’area di riferimento, in un clima di grande accoglienza e di notevole interesse per la nostra area.

Sono stati promossi

il Teatro Comunale, Villa Fabris e il Castello di Thiene, le testimonianze di fede come l’antica chiesa di San Vincenzo o il Duomo. L’Antica Corderia Verona, l’avventura di Arturo Ferrarin e l’omonimo Aeroporto che ospita il Museo dedicato alla trasvolata e tante altre mete.

I visitatori hanno potuto assaggiare le dolcezze della Città con i prodotti messi gentilmente a disposizione da aziende dolciarie e la bontà dei migliori vini delle nostre colline offerti da cantine locali.

Ha dato, poi, una nota di colore la partecipazione di figuranti della Rievocazione Storica che, grazie alla disponibilità dell’Associazione Amici di Thiene, ha affascinato i visitatori portandoli nell’atmosfera di “Thiene 1492”, l’evento che trasforma il centro storico in un borgo rinascimentale.

«Come per le precedenti edizioni – commenta l’Assessora al Turismo Marina Maino – l’invito a partecipare a Meet The Mayors è stato accolto dall’Amministrazione Comunale con la consapevolezza che si tratta di un’ottima vetrina per promuovere la Città e il territorio. È stato possibile sottolineare l’attitudine all’ospitalità e la grande varietà di offerte turistiche che caratterizza i nostri luoghi, così ricchi di siti di rilevanza storica, spesso collocati uno splendido paesaggio, e capaci di soddisfare ogni interesse.

Thiene si conferma essere una Città propositiva, che sa attrarre ed accogliere i visitatori, favorita anche da una particolare collocazione geografica che la rende facilmente raggiungibile. La Città sa porsi sia come meta di una visita, ma anche come luogo dove sostare per poi partire alla scoperta di altre bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche, che caratterizzano la Pedemontana Vicentina e Veneta. Tutte queste caratteristiche non sono sfuggite ai visitatori che hanno sicuramente percepito il fascino e le infinite possibilità con cui è possibile declinare una visita nel nostro territorio».

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa