Vicenza: Strada Pasubio, lavori in notturna

Strada Pasubio, dal 22 al 27 maggio lavori in notturna alla bretella Sp 46

Possibili rallentamenti

Da lunedì 22 maggio a sabato 27 saranno eseguiti, in notturna, i lavori di stesura della pavimentazione drenante sullo svincolo nord della bretella Sp 46 a cura di Anas.

Pertanto, dalle 20 alle 6, sarà istituito il senso unico alternato in strada Pasubio, in prossimità del confine comunale, in corrispondenza dell’area di innesto della variante.

Sono possibili rallentamenti.

Fonte Comune di Vicenza