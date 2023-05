Schio, Teatro Astra: “Quattro salti in corsia” spettacolo a scopo benefico

È in programma per venerdì 26 maggio alle 20.30 al Teatro Astra lo spettacolo “Quattro salti in corsia”. Medici, infermieri e volontari dell’ospedale San Bortolo di Vicenza saliranno sul palcoscenico vestendo i panni di attori, cantanti, comici e cabarettisti a scopo benefico. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto alla parrocchia di San Pietro per sostenere i costi dei lavori di restauro del Duomo.

Diretta e coordinata da Ivana Gecchelin,

da circa 30 anni l’iniziativa vede lo staff dell’ospedale berico in tour per la provincia con spettacoli ed esibizioni con l’obiettivo di raccogliere fondi a supporto di vari progetti attivi nel Vicentino. In città – accanto ai dipendenti del San Bortolo- ci saranno anche i Babata, cabaret live band molto apprezzata, e la scuola di danza Black and White di Vicenza.

«Abbiamo scritto questo spettacolo appositamente per Schio e sono certa che il pubblico che parteciperà rimarrà piacevolmente sorpreso – spiega Ivana Gecchelin -. Il Duomo è patrimonio di tutti e merita di essere tutelato: per questo abbiamo deciso di dare una mano alla campagna di raccolta fondi “Siamo Pietre Vive” promossa da parrocchia e Comune con il supporto di BVR Banca».

«Ci tengo a ringraziare particolarmente tutto lo staff protagonista di questo spettacolo per la vicinanza a un progetto molto importante per Schio, come il restauro del Duomo – aggiunge il Sindaco Valter Orsi -. Con “Quattro salti in corsia” avremo l’opportunità di trascorrere insieme una bella serata all’insegna del divertimento».

Lo spettacolo è adatto a bambini e adulti.

Ingresso con donazione consapevole a 10 euro. I biglietti si possono acquistare da Calciolandia, Cartolibreria Santacatterina, Strobbe sport, Lu-lu abbigliamento, Max Sport, Guglielmi Uomo, Ortica Moretto, Farmacia Sella Piazza Rossi, Farmacia Kalide, Farmacia Breda, Farmacia Arnaldi via Capitano Sella, Farmacia Pierin, Farmacia Rossi S. Croce, Farmacia La Madonna a San Vito di Leguzzano. Vendita dei biglietti anche a Teatro la sera dello spettacolo.

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa