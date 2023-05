Giovedì 25 maggio, ore 21:00 – Teatro Olimpico per Incontro sulla Tastiera: Alessandro Simoni e Luca Lavuri

CON SIMONI E LAVURI TORNA IL FLAUTO, PROTAGONISTA CON IL PIANOFORTE

Il concerto, organizzato da Incontro sulla Tastiera, con il sostegno di Zeta Farmaceutici, porta sul palcoscenico un giovane vicentino che si è fatto conoscere oltre i confini nazionali

E tra i brani eseguiti spuntano pezzi del compositore contemporaneo vicentino Leonardo Schiavo

Giovedì 25 maggio, alle ore 21:00,

al Teatro Olimpico di Vicenza, va in scena l’ultimo appuntamento della Stagione musicale di Incontro sulla Tastiera, sempre sotto il patrocinio del Comune di Vicenza e con il prezioso sostegno della Zeta Farmacutici.

E sul palco palladiano torna grande protagonista il flauto traverso, a chiudere il cerchio del Cartellone concertistico dell’associazione berica che proprio all’Olimpico aveva aperto i battenti, lo scorso ottobre, presentando la terza edizione vicentina di Falaut, insieme alle stelle del flautismo internazionale.

Incontro sulla Tastiera – L’assessore alla cultura, Simona Siotto, aveva affermato nella conferenza stampa di presentazione della Stagione del gruppo di Promozione musicale che “Incontro sulla Tastiera riesce a proporre ogni anno appuntamenti imperdibili, che valorizzano i giovani musicisti”.

E così è stato, anche grazie all’entusiasmo e alla forza del direttore artistico Mariantonietta Righetto Sgueglia, che dice di non voler venire meno alla promessa fattasi molti anni fa, quando, dopo la prematura scomparsa del primo marito – giovane e promettente artista mancato a soli 33 anni – decise che avrebbe fatto il possibile per sostenere il lavoro dei giovani talenti, offrendo loro palcoscenici e spazi dove esibirsi ed esprimersi.

Sul palco dell’Olimpico Alessandro Simoni e Luca Lavuri,

con il loro duo per flauto e pianoforte.

Simoni è un vicentino doc di cui andare molto orgogliosi: un trentenne breganzese che dopo essersi specializzato in Italia ha terminato i suoi studi a Vienna e Parigi.

E’ stato Primo Flauto presso l’Orchestra della Wiener Volksoper da novembre 2021 a gennaio 2023; poi, a gennaio di quest’anno, ha partecipato, in qualità di primo flauto alla tournée giapponese della Symphonieorchester der Volksoper Wien.

Ad accompagnarlo al pianoforte il milanese Luca Lavuri, forte di una solida esperienza internazionale, incoronata dall’attività didattica a Vienna.

Musicista versatile e poliedrico, sia come solista che in ambito cameristico, dal 2020 lavora presso la prestigiosa Università per la Musica e le Arti Performative di Vienna (MDW) dove è docente di ruolo Senior Lecturer.

La serata vedrà l’esecuzione di alcune delle composizioni più importanti del repertorio flautistico: un programma variegato, con spunti musicali tratti da epoche diverse.

Partendo dal periodo Barocco, il concerto si aprirà con la Sonata in La minore di C.P.E. Bach Wq.132, pezzo eseguito dal flauto solo.

Con l’accompagnamento del pianoforte,

seguirà l’Andante in Do Maggiore KV 315 di W.A. Mozart. A conclusione della prima parte verrà eseguita una delle pagine più famose del repertorio flautistico orchestrale scritte da C. Debussy, qui rielaborata in chiave cameristica, ossia la “Prèlude à l’après-midi d’un faune”.

Ad introduzione della seconda parte del concerto verrà proposto uno dei brani più celebri per duo di flauto-pianoforte, ossia il Cantabile et Presto di G. Enescu.

A seguire, una assoluta novità: verrà dato spazio ad un compositore vicentino contemporaneo, Leonardo Schiavo, molto attivo anche all’estero, di cui verranno eseguiti due brani tratti dai “Three Film Themes”.

La serata si concluderà con una fantasia per Flauto e Pianoforte, scritta da Paul Taffanel, sui temi dell’opera Der Freischütz.

