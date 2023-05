Dall’8 all’11 giugno Gonzato Group sarà presente a Design Shanghai, uno dei più prestigiosi eventi di design internazionale al mondo e il principale evento di design in Asia – Gonzato Group a Design Shanghai 2023

All’avanguardia nello stabilire le tendenze stilistiche nella crescente comunità del design in Cina, l’evento torna quest’anno presso il Centro Esposizioni e Convenzioni Shanghai World Expo.

Clienti e visitatori da tutto il mondo potranno toccare con mano le ultime novità proposte dell’azienda con i suoi brand Arteferro e IAM Design.

In particolare il nuovo sistema Arteferro per la realizzazione in modo semplice e immediato di recinzioni esterne in ferro, dal design moderno ed elegante. O l’innovativa pinza Clack che consente il fissaggio – senza viti e senza accessori – di parapetti, montanti e pannelli per la realizzazione di parapetti certificati; un sistema che permette al professionista di ottimizzare e velocizzare il suo lavoro.

All’interno dello spazio espositivo troveranno inoltre posto i consolidati prodotti, sia in ferro che in acciaio, che offrono ai professionisti numerose soluzioni per la realizzazione di parapetti, ringhiere, scale e balconi, in linea con le principali tendenze di interior design.

Uno spazio particolare sarà dedicato a Vertical Metal, l’innovativo sistema per la realizzazione di facciate verticali in metallo.

Questa decima edizione di Design Shanghai mira a esplorare come le filosofie di design orientale e occidentale possano lavorare sinergicamente attraverso 3 vivaci sale espositive.

L’evento presenta anche installazioni personalizzate, un forum di design ispirazionale ed emozionanti eventi di networking.

