B_HUB. Biosphere Generation: ecco tutti i vincitori

B_HUB. Biosphere Generation: tredici progetti premiati per lo sviluppo sostenibile della Biosfera Monte Grappa. Ecco tutti i vincitori

Dopo una difficile selezione tra i 61 progetti presentati, la commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria dei progetti che saranno finanziati. 13 proposte per 185mila euro per sviluppare in chiave sostenibile il territorio del Monte Grappa. Il 25 maggio la premiazione dei vincitori alle Bolle della Distilleria Nardini di Bassano del Grappa

Dopo poco meno di due mesi dal lancio dei bandi, il progetto “B_HUB. Biosphere Generation”, il laboratorio dedicato allo sviluppo sostenibile del territorio della Biosfera MAB UNESCO del Monte Grappa, raggiunge uno degli obiettivi che si era prefissato: assegnare i finanziamenti per i progetti più meritevoli e trasformarli in azioni concrete per lo sviluppo del territorio del Grappa.

Le proposte pervenute

61 proposte pervenute, tanta partecipazione e una grande qualità e capacità progettuale. È questo in sintesi l’esito di una chiamata all’azione senza precedenti per chi ha a cuore il territorio della Riserva di Biosfera MAB UNESCO del Monte Grappa: un’area che comprende 25 Comuni delle province di Belluno, Treviso e Vicenza.

Si è registrata una grande partecipazione giovanile ai bandi, in totale 22 under30 hanno presentato domanda, e ben sette sono risultati vincitori.

In totale sono stati richiesti 1.300.384,62 euro di finanziamenti, la selezione ha assegnato i 185.000 euro messi a disposizione del progetto B_Hub, con il contributo della Fondazione Cariverona, ai 13 progetti che sono risultati essere più meritevoli. Metà del finanziamento totale è destinato ai progetti presentati dagli Under 30.

I bandi, pensati e redatti a partire da un percorso di partecipazione attiva e progettazione collaborativa, erano suddivisi per tre diverse tematiche: agricoltura, comunicazione e turismo.

Ecco i progetti vincitori:

Bando B-HUB BIOSPHERE GENERATION

– Riscoprire le radici: paesaggio, ruralità, agricoltura, manutenzione del territorio

UNDER30:

Progetto: “Giovani uniti per la manutenzione e la conoscenza del territorio Serenese!”; richiedente: Alessandro Gorda .

“Giovani uniti per la manutenzione e la conoscenza del territorio Serenese!”; richiedente: . Progetto: “Progetto Pedemonte”; richiedente: Società Agricola Le Georgiche.

OVER:

Progetto: “Realizzazione e mantenimento di un sistema integrato di thermocompost da utilizzarsi come strumento di trasferimento attivo e immersivo delle conoscenze alle nuove generazioni in tema di sostenibilità ambientale, economia circolare e biodiversità.”; richiedente: Fondazione Opera Monte Grappa .

“Realizzazione e mantenimento di un sistema integrato di thermocompost da utilizzarsi come strumento di trasferimento attivo e immersivo delle conoscenze alle nuove generazioni in tema di sostenibilità ambientale, economia circolare e biodiversità.”; richiedente: . Progetto: “Modello di gestione delle malerbe nel pascolo del Monte Grappa (progetto pilota)”; richiedente: Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto – A.PRO.LA.V.

B-HUB BIOSPHERE GENERATION

Comunicazione ed educazione: conoscenza, consapevolezza, orgoglio nel condividere, essere di ispirazione

UNDER30:

Progetto: “InspiraCtion Linguaggi artistici e pratiche di co-creazione per la valorizzazione dei territori”; richiedente: Associazione Culturale “51 LIRE”

“InspiraCtion Linguaggi artistici e pratiche di co-creazione per la valorizzazione dei territori”; richiedente: Progetto: “Interventi di comunicazione e sviluppo della mobilità al fine della conoscenza e soprattutto per le nuove generazioni attraverso la didattica nel territorio della Valle di Seren sul Versante Nord del Massiccio del Grappa”; richiedente: Francesco Sommacal

“Interventi di comunicazione e sviluppo della mobilità al fine della conoscenza e soprattutto per le nuove generazioni attraverso la didattica nel territorio della Valle di Seren sul Versante Nord del Massiccio del Grappa”; richiedente: Progetto: “Oltrevia – Scuola di politiche”; richiedente: Gruppo Vulcano Onlus

OVER:

Progetto: “I viaggi di Alpen Sinfonietta la musica per le api – Musica, Api e Boschi”; richiedente: ScriptaXmanent APS

“I viaggi di Alpen Sinfonietta la musica per le api – Musica, Api e Boschi”; richiedente: ScriptaXmanent APS Progetto: “La memoria della guerra per la costruzione della pace”; richiedente: Comitato Genitori Progetto Scuola Arsiè

B-HUB BIOSPHERE GENERATION

Promozione del territorio in chiave di turismo sostenibile

UNDER30:

Progetto: “Il Monte Grappa in un clic”; richiedente: Andrea Poli

“Il Monte Grappa in un clic”; richiedente: Progetto: “Illumina il tuo sentiero – Greenfullness”; richiedente: Erica Trevisan

OVER:

Progetto: “Anello della cartiera”; richiedente: APS LaCharta

“Anello della cartiera”; richiedente: Progetto: “Camminata immersiva nel Monte Grappa”; richiedente: Angela Favali

Le graduatorie complete sono pubblicate sia all’albo pretorio online del Comune di Bassano del Grappa, sia sul sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.bassano.vi.it/amministrazionetrasparente-info/progetto-bhub-approvazione-graduatorie-finali-relative-ai-bandi-di-finanziamento.

Nell’arco di alcuni mesi, i progetti vincitori, diventeranno operativi e da idee si trasformeranno in realtà, impattando in modo positivo sul territorio della Riserva di Biosfera e sui suoi abitanti.

Giovedì 25 maggio, dalle ore 18,30 alle 20,00,

si terrà l’evento B_HUB Awards, una serata ad inviti in cui sarà effettuata la premiazione dei progetti finanziati che avverrà, presso le Bolle della Distilleria Nardini a Bassano del Grappa.

Saranno presenti le istituzioni e numerosi ospiti

Il progetto B_HUB si inserisce nel quadro delle attività della Riserva della Biosfera del Monte Grappa. Proclamata il 15 settembre 2021, e che comprende il territorio di 25 Comuni delle province di Belluno, Treviso e Vicenza -. La Città di Bassano del Grappa è capofila del progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione Cariverona.

I comuni partner del progetto:

Alano di Piave, Arsiè, Feltre, Fonzaso, Mussolente, Pedavena, Pove del Grappa, Quero-Vas, Romano d’Ezzelino, Seren del Grappa, Solagna, Valbrenta.

I partner di progetto:

Biosphera Project, CI Veneto, Confindustria Vicenza, Confartigianato Vicenza, Cescot Veneto, Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa.

Per rimanere aggiornati sulle attività del Progetto sono attive le pagine social Facebook B_HUB MonteGrappa e Instagram @bhubmontegrappa

Per maggiori informazioni:

www.bhubmontegrappa.com

info@bhubmontegrappa.com

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Ufficio Stampa