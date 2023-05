Tutti pazzi per la lirica, a partire dai piccoli, piccolissimi e le loro famiglie – Teatro Comunale di Vicenza: Opera Domani e Opera Baby

Si stanno concludendo in queste settimane

i Progetti Formativi del Teatro Comunale di Vicenza, i percorsi educativi e di inclusione per favorire l’avvicinamento ai linguaggi teatrali e musicali, di un pubblico senza limiti di età, ma con una particolare attenzione rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, considerando che la formazione e l’educazione del pubblico del domani sono da sempre pilastri fondamentali nella mission della Fondazione.

Sarà in scena venerdì 19 maggio al Teatro Comunale di Vicenza, con una doppia replica alle 9.00 e alle 11.30, “Flauto Magico. Il suono della pace”, tratto dall’omonima opera di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Emanuel Schikaneder, direttore Alfredo Salvatore Stillo, nell’ambito di Opera Domani il fortunato progetto di AsLiCo (Associazione Lirico Concertistica Italiana) per la conoscenza e la diffusione e la pratica dell’opera lirica fin dalla più tenera età.

Il Teatro Comunale di Vicenza collabora da più di dieci anni con AsLiCo, l’importante istituzione culturale, con sede a Como, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per l’alta qualità nella produzione lirica e per la vocazione nel supportare i giovani talenti, cantanti, registi e compositori.

Con il progetto complessivo Opera Education AsLiCo coltiva il naturale entusiasmo dei giovani per l’opera lirica, producendo, con professionisti emergenti, spettacoli adattati alle diverse età, dalla prima infanzia all’adolescenza.

Con Opera Domani

il target di riferimento è la fascia di età dai 6 ai 13 anni (scuola primaria e secondaria di primo grado); la particolarità del progetto è infatti la partecipazione attiva del pubblico alla rappresentazione: bambini e ragazzi arrivano a teatro preparati per prendere parte allo spettacolo, attraverso un coinvolgente percorso didattico, condiviso con i loro insegnanti, che li immerge nel mondo della musica e permette loro di vivere “attivamente” l’esperienza della messa in scena.

Lo spettacolo teatrale segna infatti il completamento di un progetto che inizia mesi prima con gli insegnanti che vengono preparati attraverso degli incontri di formazione riconosciuti dal MIUR; in questi incontri i docenti AsLiCo introducono gli elementi per comprendere l’opera lirica a tutto tondo, insegnano le principali arie liriche che i bambini canteranno dalla platea e forniscono alcuni elementi pratici per la costruzione degli oggetti di scena che i giovani protagonisti useranno durante lo spettacolo.

E tutto si svolge in un clima di gioco e di coinvolgimento interdisciplinare.

“Flauto Magico. Il suono della pace”

ha debuttato al Teatro Sociale di Como il 13 febbraio scorso con numerose recite aperte alle scuole e alcune dedicate alle famiglie; attualmente lo spettacolo è in tournée nei teatri italiani (il Teatro Comunale di Vicenza è la sede scelta per il Veneto, in considerazione della collaborazione decennale tra AsLiCo e la Fondazione Tcvi), mentre le prime date in Europa saranno in Austria a Bregenz il 23 e 24 maggio.

Opera Domani è infatti realizzato infatti in coproduzione con partner internazionali come Opéra Grand Avignone, Opéra de Rouen Normandie e Bregenzer Festspiele.

Parlando dello spettacolo dell’edizione 2023 del progetto, la regista Caroline Leboutte spiega: “Flauto Magico. Il suono della pace è una proposta che non rinnega nulla del tradizionale Flauto Magico, ma propone una risonanza delle attualità odierne e afferma il lato contemporaneo dell’adattamento proposto dal team artistico.

La favola sarà ambientata in un mondo nuovo in cui spicca il rapporto conflittuale tra Sarastro e la Regina della Notte che verrà descritto come una vera e propria guerra nella quale Tamino e Pamina, con i giovani ragazzi alla ricerca di un posto nel mondo degli adulti, saranno chiamati a schierarsi”.

Il 2023 segna anche l’inizio della prestigiosa collaborazione con Casa Ricordi, che a partire proprio dal “Flauto Magico. Il suono della pace” diventa l’editore musicale ufficiale di Opera Domani.

Opera Domani

nella sua edizione vicentina coinvolge circa 1.600 alunni e 200 insegnanti, provenienti dalle scuole della Città, della provincia e anche dal resto del Veneto, e non solo: Vicenza, Altavilla, Breganze, Chiampo, Dueville, Isola Vicentina, Schio, Teolo, Villa del Bosco, Belluno, Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa, Mantova, sono i comuni di appartenenza; il folto pubblico sarà al Teatro Comunale di Vicenza, nelle due repliche dello spettacolo, venerdì 19 maggio.

L’edizione 2023 di Opera Domani al Tcvi è sostenuta da Emisfero e Famila del Gruppo Unicomm.

Si concluderà sempre nel mese di maggio

anche Opera Baby, la declinazione del progetto musicale dedicato all’opera, realizzato naturalmente in collaborazione con AsLiCo, per la fascia di età da 0 a 36 mesi: lo spettacolo finale “Il flauto di Tam Pam” liberamente ispirato a “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, è in programma in doppia recita sabato 27 maggio alle 10.00 e alle 11.15 al Teatro Comunale di Vicenza.

Anche in questo caso si tratta di uno spettacolo partecipativo di canto, movimento e musica dal vivo, preparato a scuola con gli insegnanti, che hanno seguito a loro volta un corso percorso di avviamento alla musicalità; il percorso del progetto si conclude in teatro, con la partecipazione delle famiglie.

Lo spettacolo proporrà le arie più importanti dell’opera di Mozart per invitare il pubblico dei più piccoli ad un ascolto attento e partecipato e per far loro sperimentare, tramite i diversi sensi, una “configurazione scenica” a misura di bimbo, riuscendo a realizzare un’opera teatrale e musicale di forte impatto e di sicura leggibilità.

I bambini davvero piccolissimi che parteciperanno al Teatro Comunale di Vicenza alla nuova edizione del progetto con le loro famiglie saranno circa un centinaio. Il progetto Opera Baby edizione 2023 è sostenuto da Banca delle Terre Venete.

Lo spettacolo finale

che andrà in scena al Teatro Comunale il 27 maggio segna anche la conclusione della sperimentazione del progetto Opera Baby negli 11 asili nido della Città, a gestione o concessione comunale; nella settimana dal 22 al 27 maggio infatti, grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza, Assessorato all’Istruzione, circa 450 bambini da 0 a 36 mesi potranno familiarizzare con le arie mozartiane grazie a questa “trasferta” del progetto, un’occasione unica per i giovanissimi spettatori, gli educatori e le famiglie dei bambini per avvicinarsi all’opera e all’esperienza musicale con i formatori AsLiCo come guide.

17 maggio 2023

