Schio: al via lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola primaria “G.B Cipani” di Poleo

Sono iniziati in questi giorni in lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola primaria “G.B Cipani” di Poleo – Schio

L’intervento

prevede la riqualificazione di un’area di prato di proprietà comunale adiacente all’edificio scolastico di via Falgare.

«Questo progetto nasce dall’esigenza di sopperire alle carenze di spazi esterni per le attività motorie e ricreative.

Alcune classi, infatti, si trovano a dover trascorrere la ricreazione nel cortile della vicina scuola materna di San Giorgio: questo spostamento, però, non è molto agevole perché è necessario attraversare via Falgare – spiega il Sindaco Valter Orsi -.

Rigenerare spazi, migliorare le possibilità per i ragazzi, è uno degli obiettivi che ci siamo dati e continuiamo a perseguire».

L’obiettivo dell’intervento è quello di aumentare la superficie del cortile esterno attraverso la riqualificazione e l’accorpamento dell’area incolta attigua al complesso scolastico: in questo modo gli alunni della primaria “G.B Cipani” avranno a disposizione uno spazio esterno di oltre 160 metri quadri, più consono alle loro attuali esigenze.

Il nuovo cortile sarà pavimentato:

una scelta dettata dall’esigenza della scuola di poter utilizzare gli spazi per tutto l’anno, anche dopo i periodi di pioggia.

Schio – La “riorganizzazione”

dell’area prevede l’arretramento della recinzione fronte strada del futuro cortile e il riposizionamento del parcheggio disabili esistente, che si trova in corrispondenza dell’attraversamento pedonale con semaforo.

Così si andrà a migliorare l’accessibilità dal punto di vista della sicurezza per chi frequenta la scuola e a ottimizzare la viabilità veicolare.

«Il fabbricato scolastico è separato dalla strada comunale da un marciapiede in parte occupato dalla pensilina della vicina fermata dell’autobus. E in parte dal parcheggio disabili, la cui posizione crea non poche interferenze con il transito pedonale e veicolare» precisa Orsi.

Nello specifico per accorpare l’area oggi incolta al cortile della scuola è prevista la demolizione del muro in pietrame che separa i due lotti e la costruzione di nuove recinzioni.

Non è tutto:

n programma anche la piantumazione di nuove alberature per dotare lo spazio riqualificato di zone d’ombra dove poter svolgere attività didattiche e non solo di svago.

Schio, 18 maggio

Fonte Lorenza Zago Ufficio Stampa Palazzo Garbin – Municipio