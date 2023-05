Il sindaco Alessia Bevilacqua, l’assessore al Turismo Enrico Marcigaglia e allo Sport Giovanni Lovato – San Bortolo di Arzignano: 43esima Marcia delle Rose

“Un evento non solo per gli amanti dello sport ma per tutte le famiglie che potranno passare una giornata assieme scoprendo le bellezze del territorio e partecipando alla festa di San Bortolo. Un grazie agli organizzatori per l’impegno profuso”

DOMENICA 21 MAGGIO

43^ MARCIA DELLE ROSE – San Bortolo di Arzignano (VI)

Iscrizioni e partenza libera dalle ore 7:30 fino alle 9:30 presso il piazzale adiacente la Chiesa.

NOVITÀ:

alla partenza, a disposizione chiosco colazioni con caffè e brioches attivo dalle ore 7:00 – Pasta party all’arrivo!

Potrai scegliere tra quattro percorsi: • 4 (adatto ai passeggini) • 8 km • 11 Km • 15 km

In caso di maltempo l’evento sarà cancellato

Rilanciamo le informazioni pubblicate dagli organizzatori

Torna la storica marcia delle rose che, per la sua 43° EDIZIONE, promette di stupirvi con quattro tracciati di straordinaria bellezza paesaggistica e scorci di inaspettata bellezza.

Una passeggiata non competitiva e naturalistica alla scoperta del territorio di San Bortolo di Arzignano.

Avrete modo di vedere, ad esempio, la bellissima chiesetta di San Marcello situata sopra il colle di Bellimadore, la croce del Sese che domina ed illumina la città dalla quale si può godere di un panorama mozzafiato, la croce del Gallo, Santa Margherita, Roncà e molto altro ancora.

Grazie alla disponibilità di molte persone che hanno autorizzato il passaggio su proprietà private, sarà possibile godere di percorsi inediti immergendosi in stupende contrade e sentieri in cui il tempo sembra essersi fermato.

Numerosi i ristori:

quattro nel percorso lungo (15Km), tre nel medio (11Km), due nel percorso di 7 Km e due nel percorso breve adatto per i passeggini. Ci saranno alcune soprese culinarie inedite, ad esempio una buonissima macedonia fresca e un finale ‘stellato’ con ricotta e miele della vallata!

Alla partenza potrete fare il carico di energie con brioches calde appena sfornate e caffè presso il nuovissimo BAR mobile costruito dall’ASSOCIAZIONE NOI grazie al ricavato delle iniziative degli ultimi anni.

All’arrivo invece vi aspetta il nostro buonissimo PASTA PARTY sotto il tendone della sagra!

Contributo a sostegno dell’evento: 4 euro senza pasta party e 6 euro con pasta party finale.

Regolamento marcia:

· Iscrizioni e partenza libera dalle ore 7,30 fino alle ore 9,30 presso il piazzale della Chiesa di San Bortolo di Arzignano in via Don Basilio De Rosso

· Quote iscrizioni: 4 euro adulti e gratis i bambini fino ai 5 anni.

· I percorsi previsti sono di 4 – 7 – 11 – 14 km, ben segnalati, in maggioranza su sterrato, con vari punti di ristoro.

· I servizi sono garantiti dalle 7,30 fino alle ore 13,00 per i primi 1500 partenti iscritti

· Sono previsti punti di ristoro : 2 (percorso breve 4 e 7 Km) – 3 (percorso medio 11 Km) e 4 (percorso lungo 15 Km).

· Sarà possibile prenotare durante l’iscrizione un piatto di pasta da consumarsi al termine della manifestazione

· I sentieri sono sorvegliati da volontari dell’organizzazione

· Sono ben accetti anche gli amici a 4 zampe al guinzaglio

· Lungo il percorso si presenteranno alcuni attraversamenti stradali aperti al traffico, debitamente segnalati e controllati da volontari.

· I percorsi attraversano in larga parte proprietà private ; non è consentito il passaggio nei suddetti luoghi al di fuori della manifestazione.

· Si invita i partecipanti a prestare la massima attenzione e di rispettare il codice della strada e le proprietà private

· Il percorso presenta dei tratti dissestati; i partecipanti prestino attenzione alla morfologia del terreno incontrato e adeguino il passo in base alla propria preparazione fisica.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose avvenuti prima, durante o dopo la manifestazione.

L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante vista la normativa di Legge prevista dal D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività NON competitiva.

Durante la manifestazione sarà presente un servizio di primo soccorso sanitario con ambulanza. – · In caso di maltempo la marcia non sarà rinviata

Fonte Comune di Arzignano