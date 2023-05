Sabato a Palazzo Festari di Valdagno incontro con Paola Del Din

Paola Del Din, partigiana e spia di guerra

Sabato 20 maggio, alle ore 17.00, Palazzo Festari di Valdagno ospiterà un incontro con Paola Del Din che, in dialogo con Liliana Magnani, racconterà ai presenti la sua straordinaria storia di partigiana e spia di guerra. A Paola Del Din è stato dedicato il libro “Nome in codice: Renata” di Alessandro Carlini nel quale il giornalista racconta per la prima volta la storia completa di una donna diventata simbolo di libertà e rinascita.

Il libro non solo contiene informazioni ottenute grazie ai numerosi documenti raccolti, ma dà voce alla stessa Paola, a oggi quasi centenaria.

L’appuntamento

è organizzato da Comune di Valdagno e Commissione Pari Opportunità in collaborazione con la Libreria Liberalibro.

Fonte: Comune di Valdagno – Ufficio stampa Vincenzo Grandi