La migliore stagione della storia orange si è conclusa appena 15 giorni fa ed è già tempo di iniziare a presentare i nuovi volti del Famila Wuber Schio 2023/24.- Robyn Parks è il primo volto nuovo del Famila Wuber 2023/24

Il primo è un nome noto

perché visto al PalaRomare da avversaria già un paio di volte: è infatti Robyn Parks il primo innesto per il nuovo Schio di coach Dikaioulakos.

L’esterna americana, classe 1992, ha vestito per le scorse due stagioni la maglia della Magnolia Campobasso chiudendo quest’annata come miglior realizzatrice della Techfind Serie A1 con 19,6 punti di media in 28 partite giocate: a questo ha aggiunto anche 7,3 rimbalzi (grazie alle sue straordinarie doti atletiche), 1,6 assist e 1,3 palle recuperate.

Tra le caratteristiche di Parks, infatti, c’è anche una buona propensione alla fase difensiva, aspetto che coach Dikaioulakos tiene sempre in grande considerazione.

Il DG Paolo De Angelis

spiega le logiche che hanno convinto la società a investire su Robyn Parks:

“Purtroppo per le nuove regole della WNBA e per altri fattori, abbiamo dovuto salutare con grande dispiacere le nostre due americane che ringraziamo profondamente per il loro prezioso apporto a questa esaltante stagione.

Abbiamo individuato quindi in Parks la degna sostituta: è dotata di grande grinta, di qualità tecniche non indifferenti e secondo noi potrà “aizzare” le folle.

Siamo sicuri che i nostri tifosi la adoreranno anche perché abbiamo notato quanto il pubblico di Campobasso fosse legato a lei.

Siamo molto felici di questo arrivo e ora continuiamo a cercare giocatrici che possano permettere a Schio di rimanere sempre ai vertici in Italia ed in Europa”.