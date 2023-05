Comitato Possamai Sindaco: “Da oggi Operazione Verità per smentire in diretta le bugie di Rucco”

“Da oggi Operazione Verità per smentire in diretta le bugie di Rucco” – Comitato Possamai Sindaco replica su confronti tv.

Il Comitato Possamai Sindaco annuncia una novità:

“Da oggi variamo uno strumento di pubblica utilità: una ‘Operazione Verità’ per smentire in tempo reale le bugie diffuse dalla campagna Rucco.

L’ultima è quella sui confronti tra i candidati: come abbiamo sempre detto per tutta la campagna, non vedevamo l’ora di confrontarci col sindaco uscente, sulle tante cose non fatte in questi 5 anni e sulle tantissime cose da fare.

Per cui abbiamo, in poche ore, accolto tutte le proposte che ci sono arrivate: dalle diverse reti tv, non certo dalla campagna Rucco.

Questo ennesimo attacco è anche offensivo verso l’indipendenza delle testate giornalistiche e la professionalità dei giornalisti, che non dovrebbero essere tirati in mezzo alle inutili polemiche a cui purtroppo siamo abituati da quattro mesi.

È anche falso che non ci siano stati confronti precedenti: ce ne sono stati oltre una decina, di cui sei in televisione.

Rispettando la democrazia e gli elettori,

noi abbiamo sempre rifiutato l’arrogante richiesta di Rucco di discutere solo a due: non sarebbe stato corretto escludere come voleva Rucco gli altri cinque candidati sindaco, che avevano uguale diritto di partecipare ai confronti.

Ora – conclude il comitato Possamai Sindaco – che gli elettori hanno scelto i due candidati di punta, peraltro bocciando l’amministrazione uscente con un 56% di voti espressi contro la conferma di Rucco, finalmente ci confronteremo direttamente”.