Monte Grappa Bike Day 2023: 20 maggio nona edizione

Nona edizione del Monte Grappa Bike Day: per la prima volta si sale dalla Strada Col dei Prai. Dal 2014 l’unica giornata di montagna senza traffico con diverse migliaia di partecipanti svolta interamente in Veneto

L’organizzazione del Monte Grappa Bike Day conferma la regolare procedura di organizzazione per la nona edizione della giornata che dedica una parte importante del celebre monte alle sole biciclette. Nonostante le condizioni meteo ancora penalizzanti nei prossimi giorni per alcune altre regioni centrali, già flagellate da precipitazioni troppo violente che hanno portato alla cancellazione del Gran Premio di Formula 1 a Imola e della Nove Colle di Cesenatico, secondo il Centro Meteorologico di Teolo (PD) la situazione prevista per sabato p.v. sul Grappa è compatibile con un evento ciclistico.

«Abbiamo ricevuto rassicurazioni sufficienti per proseguire con la regolare organizzazione del nostro evento – spiega l’Arch. Giovanni Todesco, presidente del C.D. del Monte Grappa Bike Day -. Il meteo per questo sabato non sarà di certo soleggiato come nella fortunata edizione del 2022, ma nemmeno proibitivo. Ci sarà molto probabilmente qualche leggera pioggia intermittente sin dal mattino, e seppure è troppo presto per valutarne l’intensità e la quantità. Secondi i previsori esperti è altamente probabile che non sussistano rovesci particolarmente intensi o penalizzanti fino al tardo pomeriggio».

Anche quest’anno il Monte Grappa Bike Day,

giunto alla nona edizione, propone novità inedite per continuare a fidelizzare le migliaia di partecipanti che ogni anno celebrano l’evento in bicicletta più numeroso del Veneto. Per la maggior parte delle sue edizioni, infatti, soprattutto l’ultima del 2022 da record, l’evento gratuito e non competitivo che chiude le strade del celebre monte ha più che raddoppiato i numeri rispetto a qualunque altra manifestazione non competitiva o competizione a due ruote della stessa regione, raggiungendo e superando di molto i 10.000 partecipanti effettivi, contati e fotografati dagli organizzatori. Memorabile in particolare l’edizione del 2022, con un picco di 12.000 partecipanti, incentivati anche da un caldo davvero eccezionale per il periodo.

Il percorso 2023 vanta un itinerario inedito:

si è scelto di salire dalla Strada Col dei Prai, una silvo-pastorale che parte da Cismon ed è in gran parte preclusa al traffico motorizzato tutto l’anno. Si segnala la presenza di due tratti facili di lieve sterrato per un totale di circa 800 metri. Un’altra significativa novità di quest’anno è anche la maggior messa in sicurezza del percorso, che può contare su una chiusura completa nella discesa fino a quasi il bordo di Romano d’Ezzelino.

L’ultima innovazione da segnalare riguarda il Pasta Party.

Quest’anno è stato scelto il Kioskos dalla Mena proprio a Romano d’Ezzelino, con la possibilità di prenotare fino a venerdì 19 maggio tramite la pagina ufficiale dal sito ufficiale dell’evento: www.montegrappabikeday.it/pasta-party a 15€ o con maggiorazione direttamente sul posto.

Gli eventi del comitato MGBD non si fermano qui. Dopo una prima edizione nel 2022 molto incoraggiante, è intenzione del C.D. di riproporre anche quest’anno il Monte Grappa Gravel Day il prossimo sabato 1 luglio 2023 e il Monte Grappa Bike Night il 24 luglio 2023.

L’organizzazione del Monte Grappa Bike Day esprime vicinanza a chi in questi giorni è stato colpito dal grave maltempo che, fra i tanti danni, ha impedito lo svolgimento delle dovute preparazioni per la Nove Colli, il precursore degli eventi ciclistici internazionali in Italia e che, anche quest’anno, avrebbe dovuto rappresentare una festa della bicicletta e un’occasione di orgoglio e promozione per l’Emilia-Romagna.

Per info e iscrizioni al Pasta Party: www.montegrappabikeday.it/

Fonte: Monte Grappa Bike Day – Ufficio Stampa