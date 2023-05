Sabato 20 alle 18.00 gara 2 a Milano – Mc Control Diavoli Vicenza: buona la prima

Mc Control Diavoli Vicenza

inizia la serie delle finali play off contro Milano con il piede giusto e una vittoria per 6-1 messa in sicurezza nel primo tempo e gestita, anche soffrendo e stringendo i denti, nel secondo tempo quando gli avversari hanno tentato il tutto per tutto per recuperare.

I biancorossi sono partiti in quarta spingendo al massimo sull’acceleratore e giocando molto bene e con grande determinazione.

Ottima prestazione di tutta la squadra e di Michele Frigo che ha saputo chiudere letteralmente la porta, soprattutto nel secondo tempo, quando Milano ha spinto maggiormente e i Diavoli hanno un po’ sofferto.

Il primo tempo inizia con una parata di Frigo a cui segue un batti e ribatti con continui cambi di fronte, con i padroni di casa più decisi e determinati.

Prima grande occasione con Delfino

che colpisce il palo e al primo power play a favore, fuori Bernad, nuovo palo questa volta di Vendrame e poi è proprio il capitano a fare centro. Milano prova una reazione, ma è Vicenza a tenere disco e pallino del gioco e dopo due minuti arriva il bis con Lorenzo Campulla, bravo ad inserirsi al centro. Diavoli sempre a 100 all’ora e dopo due minuti Sigmund raccoglie un rimbalzo e infila Mai per il 3-0 dei suoi.

Milano chiama time out e riprende impegnando Michele Frigo. Poi sono ancora i padroni di casa a far paura: traversa di Vendrame e grande Mai sulla successiva conclusione dei biancorossi.

Gli ospiti si rendono pericolosi, ma è bravo Frigo e poi altrettanto bravo Mai su Pace che prima prova e poi va in rete con un tiro micidiale portando i vicentini sul 4-0. Passa una manciata di secondi e ancora Mai su Delfino che trova poi la sua seconda rete raccogliendo una ribattuta del golie milanese: è 5-0. Vicenza non rallenta: impegna Mai prima con Lorenzo Campulla e poi con Hodge.

Milano non sta certo a guardare e appena trova spazio impegna Frigo, grande per due volte a chiudere la porta. Gli ospiti insistono e appena cala un minimo l’attenzione e il pressing dei vicentini accorciano con capitan Banchero. Spinti dalla rete i milanesi si rendono di nuovo pericolosi: palo scheggiato e poi bravo Frigo su tiro da fuori, ma si va all’intervallo sul 5-1.

Nella seconda frazione di gioco

i Diavoli provano a ripartire con determinazione e impegnano Mai con Sigmund, Delfino e Vendrame, ma è Milano ad avere una grande occasione in mischia sotto porta di Frigo, bravissimo a sventare due conclusioni ravvicinate.

Partita che si accende e serie di penalità per entrambe le squadre con un’altra traversa colpita dai Diavoli e due belle parate di Frigo. E’ ancora Vicenza, con le squadre in parità, ad approfittare di un varco con tiro di Lorenzo Campulla, doppietta per lui, per il 6-1 dei biancorossi. Milano reagisce e impegna un Michele Frigo prontissimo e attento a chiudere ogni varco.

I biancorossi colpiscono di nuovo il palo, ma non riescono ad approfittare di un nuovo power play, fuori Banchero, ed è Milano ad avere una nuova occasione, palo per gli avversari, e a giocare gli ultimi 20 secondi in superiorità senza che il risultato cambi.

Vittoria quindi per i Diavoli che devono subito pensare a sabato e ad affrontare gara 2 con la stessa attenzione e determinazione, perché a Milano sarà sicuramente durissima con gli avversari decisi a riscattare la sconfitta e a sfruttare al meglio il fattore pista.

A fine gara commento sulla vittoria

dei fratelli Campulla, Francesco e Lorenzo, con quest’ultimo autore di una doppietta.

“Siamo riusciti ad iniziare a bomba come fatto in tante altre partite quest’anno – ha dichiarato Francesco. – Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto e ancor di più a non concedere niente a loro quando riuscivano a ripartire in contropiede e costruire. Comunque adesso ci sono altre due partite da vincere e ognuna sarà una storia a sé e una grande battaglia”.

– Grande primo tempo dei Diavoli e qualche sofferenza nel secondo.

“Sicuramente ci aspettavamo che non mollassero e lottassero fino alla fine e così è stato – ha spiegato Lorenzo. – Siamo riusciti però a contenerli e a mantenere il risultato, quindi abbiamo chiuso bene”.

– Prossima gara a Milano, su una pista difficile.

“Dovremo cercare di adattarci in fretta sulla loro pista che per quanto possa essere simile per pavimentazione è molto grande ed è leggermente diverso giocare – ha aggiunto Francesco. – Dobbiamo essere bravi ad adattarci, a prendere bene le misure e iniziare forte come questa partita”.

– Ottima partita ed anche una doppietta per te Lorenzo.

“Sono contento perché è stata una bella partita sia livello individuale, ma soprattutto sono contento della prestazione della squadra. Tutti dal primo all’ultimo han giocato bene e soprattutto siamo rimasti uniti nei momenti in cui abbiamo un po’ sofferto. Quindi ora testa a gara 2 e poi a gara 3”.

– Soddisfatto per la doppietta?

“Si certamente, però sono contento soprattutto per la squadra”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Milano House@Quanta (5-1) 6-1

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Trevisan, Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso, Cantele, Sigmund, Centofante.

All. Sommadossi D.

Milano House@Quanta: Mai, Pignatti, Ferrari, Cik, Bernad, Barsanti, Ederle, Bellini, Brianzoni, Mariani, Lettera, Fiala, Sica, Banchero.

All. Tommasello G.

Arbitri: Grandini e Biacoli

RETI

PT: 4.31 Delfino (V) pp, 6.31 Campulla L. (V), 9.29 Sigmund (V), 12.31 Pace (V), 12.55 Delfino (V), 17.47 Banchero (M);

ST: 34.10 Campulla L. (V).

Foto di Lorenzo Campulla, autore di una doppietta (foto di Vito De Romeo) e di un momento della gara (foto Serena Fantini).

Sabrina Nicoli Ufficio stampa Mc Control Diavoli Vicenza