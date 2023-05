Marostica: corsa ciclistica riservata alla categoria “Giovanissimi”

Venerdì 19 maggio in centro storico a Marostica si terrà la corsa ciclistica riservata alla categoria “Giovanissimi” – 3° Piazza Bike – 3° Coppa Mito Sport e Bike – 2° Memorial Carlo Endrizzi – 3° Memorial Eugenio Tasca

Dalle ore 18:30 alle 22:30 di venerdì 19 maggio vi sarà la TEMPORANEA ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E DIVIETI E LIMITAZIONI INERENTILA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO, in particolare:

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00

è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato ovest di Piazza Castello compreso tra il Corso Mazzini e l’intersezione con via Vajenti.

Dalle ore 20.00 sulla stessa area entra in vigore l’area pedonale urbana istituita con l’Ordinanza n. 15/2023;

Dalle ore 18.30 alle ore 22:30 è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta sul tratto di Viale Stazione compreso tra Porta Vicenza ad ovest e Porta Stazione ad est (inclusi tutti gli stalli di sosta adiacenti Porta Vicenza al di fuori delle mura);

Dalle ore 18.30 alle ore 22:30

è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in Corso Mazzini nel tratto compreso tra via Battisti e via S. Antonio, su Via Cairoli compresi gli stalli sull’area antistante l’edificio postale, sul lato sud ovest di Piazza Castello nei pressi di Porta Vicenza e sul lato Nord est di Piazza Castello tra il civ. 41 e intersezione con Corso Mazzini;

Dalle ore 18.30 alle ore 22.30

è istituito il divieto di transito all’altezza del fornice di Porta Stazione con deviazione per l’accesso al centro storico attraverso Porta Bassano.

Viene altresì istituito il divieto di accesso su via Vajenti con le sole eccezioni di residenti e frontisti ai quali è consentito eccezionalmente il doppio senso di circolazione da effettuarsi con la dovuta attenzione e adottando le opportune cautele al fine di evitare incidenti;

Dalle ore 19.30 alle ore 22:30,

nel corso dello svolgimento della competizione è istituito il divieto di transito sia veicolare che pedonale lungo tutto il percorso di gara e precisamente, in Corso Mazzini nel tratto compreso tra via Battisti e Via S.Antonio, Via Cairoli, Piazza Castello e fornice di Porta Stazione, Viale Stazione comunale tra Porta Stazione e Porta Vicenza e lato ovest di Piazza Castello;

Dalle ore 19.30 alle ore 22:30, è istituito il divieto di transito veicolare in Corso Mazzini nel tratto compreso tra Via S.Antonio e Via 24 Maggio e conseguente doppio senso di circolazione per residenti e frontisti su Via S. Antonio;

