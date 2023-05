Info dalla Città di Schio: appuntamenti dal 19 al 25 maggio 2023

Aggiornamento sugli appuntamenti, eventi, iniziative, bandi, concorsi, teatro, mostre, arte, contributi e molto altro ancora Città di Schio.

EVENTI SU PIÙ GIORNI

Fino al 21 maggio 2023

Fotografare l’Arte

Mostra fotografica 2023

Spazio SHED

Orari: SAB-DOM e festivi 10.00-12.30 e 16.00-19.30

Ingresso libero

Info: www.circolofotografico.it

Dettagli: https://bit.ly/3LgVniM

Fino al 2 luglio 2023

Restituzioni – dipinti restaurati della Chiesa di San Francesco

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

Orari: MAR-VEN dalle 10.00 alle 13.00, SAB-DOM dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info: 0445691343 / museocivico@comune.schio.vi.it

Dettagli: https://bit.ly/3JUsh8e

“A decoro di Schio intellettuale e studiosa” – Le collezioni archeologiche nel Museo Civico di Schio

In mostra reperti della collezione Cibin Gori, della collezione numismatica Teopisto Strolin e della collezione Gianni Mazzon

Museo Civico Palazzo Fogazzaro

Inaugurazione: sabato 13 maggio, ore 17.30

Orari: MAR-VEN dalle 10.00 alle 13.00, SAB-DOM dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso libero

Info e dettagli: https://bit.ly/3VyrHkM

20-21 maggio 2023

Rugby in carrozzina

Terza giornata del campionato italiano 2023

Palestra Mario Lanzi, viale Martiri della Libertà

sabato 20 maggio: ore 15.00 e ore 17.00

domenica 21 maggio: ore 9.30

Info e dettagli https://bit.ly/3MrI0Nm

EVENTI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 19 maggio

Ma come parli? – Letture in lingua originale

Età 6-10 anni

Biblioteca Civica, ore 16.30

Prenotazioni 0445611605 / biblioteca.ragazzi@comune.schio.vi.it

Info e dettagli https://bit.ly/422iljW

Esperienze dal Cosmo abitato

Serata presentata da Giuseppe Garofalo (Responsabile Lombrado dell’USAC)

Palazzo Toaldi Capra, sala affreschi: ore 20.30

Ingresso libero

Info e dettagli https://bit.ly/3I2MUOt

Fotografare l’Arte – Fotografare la fotografia

In quest’ultimo incontro relativo alla rassegna Paolo Tomiello proporrà al pubblico una proiezione commentata di immagini relative al tema di come le fotografie stesse possano essere usate come soggetto fotografico, e reinterpretate in modo espressivo o estetico. Gli scatti utilizzati sono opera di autori vari presenti in mostra.

Lanificio Conte, ore 20.30

a cura di Circolo Fotografico Scledense

Info www.circolofotografico.it

Dettagli https://bit.ly/41vv5OV

Eleazaro Rossi “L’ora di religione”

Teatro Astra, ore 21.00

Organizzatore Scoppio Spettacoli

Info e biglietti https://www.scoppiospettacoli.it/spettacolo/in-lora-di-religione/

Dettagli https://bit.ly/44Rlnct

Sabato 20 maggio

Arte di carta – a cura di Ecotopia

Workshop per adulti che si propone di introdurre le basi della legatoria.

Biblioteca Civica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Info e iscrizioni 0445641606 / info@cooperativaecotopia.it

Dettagli https://bit.ly/41G9fsJ

“Stabat Mater” di Giambattista Pergolesi

Concerto

Chiesa di San Francesco, ore 20.30

CorOrchestra Città di Thiene

Ingresso libero

Info e dettagli https://bit.ly/3LP21NL

Domenica 21 maggio

Suggestioni d’Oriente

Appuntamento con la cultura cinese aperto a tutti

Giardino Jacquard, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Ingresso libero

Info www.taiji5elementi.it

Dettagli https://bit.ly/418H0Sk

Martedì 23 maggio

Passeggiate della salute per la Valleogra, la Valdastico, la Vallarsa, la Valle dell’Agno e l’altopiano di Asiago

MALO

Piazzale di SS. Trinità, ore 7.45

Guide: Bruno Vezzaro (tel. 346 3657801) e Giambattista Maistro (tel. 333 7908137)

Info e dettagli https://bit.ly/3JY82Xr

Laboratorio di cucina per piccoli Masterchef

3-12 anni

Ludoteca “La Casa delle Fate”

via Baratto 33, dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Info e prenotazioni +39 3387964841

Dettagli https://bit.ly/3LXvmpa

Corso: Cucina Vegetariana

Centro Civico Giavenale, via Sorelle Boschetti 4

il costo è di 30 euro

Info e prenotazioni +39 3357458094 (Riccardo Piazzo)

Dettagli https://bit.ly/3U99MAp

La Nostra Schio – Incontri nei quartieri

STADIO – POLEO – ASTE – S. MARTINO – CAPPUCCINI

Sindaco e assessori incontrano i cittadini per parlare e confrontarsi su bilancio, viabilità, progetti, opere pubbliche, eventi.

Rustico Pettinà, ore 20.30

Info e dettagli https://bit.ly/41G968D

Mercoledì 24 maggio

Bask-In-Bike

dal 24 al 27 maggio

24 maggio, prima tappa: Schio – Montecchio M. (35 km)

Info e dettagli https://bit.ly/42Dw4hv

Festival Un Coro In Classe

Evento che fa parte del programma “Voci e dintorni” di Coralità Scledense

Teatro Astra, ore 20.30

Entrata libera

Info e dettagli https://bit.ly/3Lu3ozP

BANDI E CORSI

È aperto il co-working di AVATAR e dell’InnovationLab con postazioni PC

info: https://www.avatarlab.it/avatar-co-working/

BANDO inclusione – CHANGE

Info e dettagli: https://bit.ly/3QGchad

DANCE WELL

Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 ritrovo al Teatro Civico per le dance class gratuite aperte a tutti, persone col Parkinson ma anche giovani, anziani, danzatori, coreografi, senza obbligo di iscrizione o prenotazione. info@teatrocivicoschio.it

CINEFORUM ALTOVICENTINO – stagione 2022-23

Orari di proiezione: Lunedì ore 20.30, Martedì ore 16 e 20.30, Mercoledì ore 20 e Giovedì ore 21.

Info e programmazione: https://www.cinemapasubio.it/rassegne/cineforum/

MUSICANDO CON MIMA- PERCORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

23-30 maggio e 6-7 giugno 2023, presso via Cavour 50, per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni.

Info e iscrizioni: giovanileschio@gmail.com

PRESENTA IL TUO LIBRO IN BIBLIOTECA

Iniziativa della Biblioteca Civica di Schio “Renato Bortoli” rivolta agli scrittori emergenti che hanno pubblicato un libro negli ultimi due anni e desiderano presentare pubblicamente la propria opera.

Scadenza candidature 3 giugno.

Centri Estivi 2023

Pagina in costante aggiornamento: https://bit.ly/3pucYvm

AVVISI DI PUBBLICA UTILITÀ

Servizio Spesa e medicinali a domicilio:

gratuito rivolto a anziani, persone con difficoltà motorie, immunodepressi, soli o privi di una rete sociale. Il numero 0445691442 attivo il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La consegna della spesa e dei farmaci avverrà negli stessi pomeriggi di martedì e venerdì. Solo per i farmaci la consegna prevista, anche il sabato e la domenica, per opera della Croce Rossa chiamando al numero 3496728921. Informazioni sul sito del Comune. – www.comune.schio.vi.it

Progetto “Easy Welfare” – Sportello fragilità

Grazie all’unione di sette comuni dell’Alto Vicentino e alla collaborazione delle associazioni “Rindola” e “Solidarietà e Speranza”, lo sportello fragilità offre un punto di appoggio nelle situazioni di difficoltà legate alla terza età.

Si impegna a fornire informazioni utili riguardo alla comparsa di disturbi cognitivi, orientamento, sostegno e consulenza per persone (e familiari) con decadimento cognitivo, Parkinson, post ictus e post trauma cranico, e gestione delle pratiche di richiesta di invalidità/legge 104.

Canali Telegram Comune di Schio

Sono attivi due canali Telegram: “Comune di Schio – Pubblica Utilità” e “Comune di Schio – Eventi”, un servizio che garantisce la consegna puntuale dei messaggi e che non intasa la memoria del telefono salvando i messaggi sul proprio server, permettendo l’invio di immagini e video, riuscendo a gestire un maggior numero di iscritti senza andare in sovraccarico. Per ricevere le notizie in questi due ambiti è sufficiente scaricare l’app “Telegram” poi cercare i canali del Comune di Schio e cliccare “unisciti”. Il servizio può essere attivato/disattivato in qualsiasi momento da parte degli utenti.

Canale Telegram del Progetto Avatar

“Avatar – Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” per la diffusione della cultura digitale

Iscriviti qui: https://t.me/avatarcittadinidigitali

Trasporto pubblico locale

LA LINEA SPA, che gestisce il servizio di trasporto pubblico ha attivato un servizio attraverso Whatsapp, per comunicare con i propri utenti. Per iscriversi è sufficiente inviare il testo “ISCRIVIMI” al numero 3482825628. Nella necessità di osservare le disposizioni sulla capienza massima dei mezzi di trasporto, gli utenti saranno informati su ogni aggiornamento relativo a: corse bis, variazioni di orario, altre informazioni.

CUP unificato dell’Ulss7 Pedemontana

Gli utenti potranno prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in un struttura qualsiasi dell’Azienda socio-sanitaria, scegliendo la sede con i tempi di attesa più brevi, in quanto gli operatori potranno visionare tutte le agende ed effettuare la prenotazione presso una struttura qualsiasi, naturalmente d’accordo con l’utente.

Prenotazioni e disdette

Lun-Ven 8.00-17.30

· con il Sistema Sanitario Nazionale, per il Distretto 1 Bassano e il Distretto 2 Alto Vicentino

Dal telefono fisso Numero Verde 800.038.990; Dal telefono cellulare: 042884050 o 0445509800

· in Libera Professione: Ospedale di Bassano: Tel. 0424 889831 Fax: 0424888656; Ospedale Alto Vicentino: Tel. 0445509900.

CONTRIBUTI

Contributo sull’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il Comune di Schio mette a disposizione un contributo pari al 10% sul costo sostenuto fino a un importo massimo di 100 euro e su un importo non superiore a 3000 euro. L’acquisto dovrà essere effettuato presso i negozi convenzionati con il Comune che praticheranno un ulteriore sconto del 10%. Il contributo non è accessibile per chi ne ha già beneficiato negli ultimi 5 anni. Info: www.comune.schio.vi.it

Un anno di parcheggio agevolato a 10,00 €

per le auto elettriche e ibride per un tempo massimo di 2 ore al giorno (dalla data di sottoscrizione dell’abbonamento per un anno nei parcheggi di via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre, via Gaminella, parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria in via Baccarini).

La richiesta, su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio di Abaco Spa (via Pasini 85, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Il modulo è scaricabile dal sito www.abacospa.it

Info: 0445529621 / schio.pubblicita@abacospa.it

“Parcheggi rosa”:

sosta gratuita nei due posti in Piazza dello Statuto e Almerico da Schio per un tempo massimo di 2 ore al giorno

L’autorizzazione viene rilasciata per veicoli a servizio di donne in gravidanza o a genitori con bambini di età non superiore a due anni, accompagnata da idonea documentazione di certificazione.

I tagliandi si possono ritirare presso l’ufficio ABACO, gestore dei parcheggi nel Comune di Schio, in via Pasini n. 83. Aperto da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 13.00 – tel. 0445529621 – dopo la presentazione della seguente documentazione da inviare anche via mail a parcheggi.schio@abacospa.it:

– il modulo “Istanza rilascio permesso rosa”

– copia attestazione di pagamento

– copia del documento d’identità del sottoscrittore

– copia del libretto del veicolo

– copia attestazione di pagamento – copia del documento d’identità del sottoscrittore – copia del libretto del veicolo La procedura richiede una tantum il pagamento di 10 euro per spese d’ufficio.

Contributi per chi attiva collegamenti WI-FI nelle zone di Monte Magrè e Tretto

fino ad esaurimento fondi disponibili

Indicazioni invio domande https://bit.ly/3iw8I7K

Informazioni e moduli http://www.comune.schio.vi.it/url/contributi-wifi

ART BONUS

Sostieni anche tu un teatro più accessibile attraverso ArtBonus

Per abbattere le barriere architettoniche e consentire l’accesso al palcoscenico del Teatro Civico alle persone con disabilità, si prevede di installare una piattaforma elevatrice. Puoi aiutarci attraverso una donazione tramite ArtBonus, l’agevolazione fiscale che ti permette di recuperare nella dichiarazione dei redditi il 65% di ciò che hai donato nel corso di 3 anni. Come ringraziamento, la Fondazione Teatro Civico e il Comune di Schio pubblicheranno il tuo nome nel pannello dei donatori che verrà collocato nel foyer del Teatro.

Info: comunicazione@teatrocivicoschio.it

Scarica qui tutte le informazioni: https://teatrocivicoschio.net/art-bonus-teatro-civico/

MUSEI CITTADINI

Chiesa di Santa Giustina, Giavenale: aperta tutti i sabati, ore 15.00-17.30, con visita guidata (non serve prenotazione)

Giardino Jacquard: fino al 30 ottobre 2023, ogni sabato e domenica dalle 16 alle 19. Visita guidata alle 17 (non serve prenotazione). Info info@visitschio.it

Museo Civico di Palazzo Fogazzaro: via Pasini. Aperto da mercoledì a domenica ore 10-19. Info 0445691343

Le Turbine, Largo Fusinelle: orari: mar-ven 9-13 e 16-19; sabato 9-13 e 16-21 e domenica 10-13 e 17-21. Info 0445691285

Chiesa Sacra Famiglia, Mostra Permanente e Stanza del transito di Santa Bakhita: via Fusinato 51. Orari: 9.00-11.30 e 15.30-18.00, chiuso il lunedì. Prenotazione obbligatoria per gruppi al link https://canossianebakhitaschio.org/visita-santuario/

Info bakhitaschio@gmail.com – Tel. 0445521044

Sala Espositiva “Tito Caporali” – ex caserma Cella: sede Associazione IV Novembre ricercatori storici – via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Info e prenotazioni per gruppi: segreteria@4novembre.it

Chiesa di San Francesco: via Baratto. Apertura la prima domenica del mese ore 15-18.30 con visita guidata gratuita alle ore 16 (senza prenotazione) e intrattenimento musicale a cura di Accademia Musicale Schio.

Info 0445.691218 cultura@comune.schio.vi.it

Museo geomineralogico e del caolino – ex caserma Cella: via Rovereto 21/a. Orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. Info https://sites.google.com/site/museogeomineralogicoecaolino/intro

Museo del Cavallo e degli attrezzi rurali: via Fornaci 64 (vicino alla caserma dei VVFF). Aperto sabato ore 16-18 su richiesta al 3288039444

Il mondo del treno in miniatura: via Baratto (ingresso dal cancello de “La Casa”). Apertura: tutti i venerdì non festivi h. 21-23 e ogni prima domenica del mese h. 15-18.30. Info 0445691343

Info news e aggiornamenti sulle iniziative in corso anche sui nostri social (FB Schio Cultura – IG Schiocultura).

Infoline: 0445691343 (Palazzo Fogazzaro lun-ven 9-13).

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa