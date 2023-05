Imperiale Racing: scatta da Pergusa il Campionato Italiano GT Endurance 2023

Dopo l’ottimo debutto nel Campionato Italiano GT Sprint, Imperiale Racing è pronta per dare il via alla sua stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che scatterà questo weekend dalla pista siciliana di Pergusa.

Nei giorni scorsi il team di Mirandola

ha ufficializzato le due line-up che difenderanno i colori di Imperiale Racing lungo tutto il campionato: la prima Lamborghini Huracàn GT3 Evo sarà affidata a Kevin Gilardoni (CH), Stuart Middleton (UK) e Raùl Guzmàn Marchina (MEX), la seconda a Mahaveer Raghunathan (IN), Jack Bartholomew (UK) e Miguel Garcia (PAR).

Gilardoni sarà all’esordio con Imperiale Racing ma nel 2022 ha chiuso al terzo posto l’International GT Open, mentre Middleton corre da tre anni con il team ed ha già raccolto un secondo posto nell’Italiano Endurance 2021.

Guzmàn proseguirà l’esperienza con Imperiale Racing dopo il quinto posto dell’anno scorso, mentre per Raghunathan sarà l’esordio con una vettura GT3.

Stesso debutto per Bartholomew, ma con la Casa di Sant’Agata Bolognese ha già vinto il Lamborghini Super Trofeo nella serie Middle East 2018.

Rookie sarà anche Garcia, pilota paraguaiano che esordirà nelle competizioni europee.

Quello di Pergusa è uno degli autodromi con più storia al mondo. Inaugurato nel 1951 ha accolto a lungo le gare della Superbike e della Formula 3000 oltre al Gran Premio del Mediterraneo di Formula 1 non incluso fra le gare ufficiali dal 1962 e il 1965: vinsero Lorenzo Bandini, John Surtees e due volte Jo Siffert. L’anello, da percorrere in senso orario, è caratterizzato dall’alta velocità e dalle chicane che spezzano il ritmo.

Luca Del Grosso (Team Manager):

“Un altro inizio importante in questa stagione 2023 con due line-up quasi completamente nuove e tanta determinazione.

Abbiamo svolto un buon lavoro di preparazione sia con i test in pista che con le sessioni al simulatore, sarà sicuramente un campionato combattuto ma daremo il massimo come sempre per ottenere un buon risultato.

Pergusa non è una pista facile, sarà importante non fare errori e trovare il migliore set-up fin da subito”.

Programma weekend

Venerdì 19 maggio > Prove Libere 14:00

Sabato 20 maggio > Prove Libere 9:00; Qualifiche 17.20

Domenica 7 maggio > Gara ore 12:30

Dove vedere la gara

ACI Sport TV (Canale 228 SKY)

facebook.com/cigranturismo

www.acisport.it/CIGT

www.motorsport.tv

facebook.com/imperialeracingofficial

facebook.com/acisporttv

Calendario 2023

Round 1: 19-21 maggio > Pergusa

Round 2: 7-9 luglio > Mugello

Round 3: 15-17 settembre > Monza

Round 4: 13-15 ottobre > Vallelunga

17.05.2023

Fonte Imperiale Sport Car Service