La natura continua il suo corso in un ansa del fiume Brenta ai confini con il vicentino a Santa Croce Bigolina, Cittadella (PD) e avvenuta la seconda nidificazione di una coppia di cigno reale con la nascita di 2 piccoli – Fiume Brenta: coppia di cigno reale con la nascita di 2 piccoli

Seppur la specie e molto comune in Italia,

una covata per l’area del fiume rappresenta sempre un bell’evento emozionante.

L’anno scorso erano nati 3 esemplari, ma il nido fu sommerso dall’acqua.

Un appassionato di natura, in loro aiuto per salvare la covata aveva messo vicino della paglia e dei rami e la coppia ha ricostruito nuovamente il nuovo nido riportando i loro 3 piccoli al sicuro.

L’esemplare maschio ha collaborato alla cova, i pulcini appena nati sono già in grado di nuotare e i genitori presentano una spiccata cura e preparazione verso la prole.

Da sempre il cigno e simbolo di armonia e cambiamenti ,e affascinante ed elegante.

Questi splendidi animali dal punto di vista emotivo sono tra i migliori che si possono trovare in tutto il regno animale.Il cigno reale e monogamo per tutta la vita e nel caso perda per qualsiasi motivo il partner stenta a rifarsi una vita di coppia e a volte dal dispiacere si lascia morire.

Le aree bagnate all’interno del Brenta

sono zone importantissime, scrigni ricchi di biodiversità dove diventano luogo di riproduzione per gli anfibi, e anche zone con la presenza dei graziosi limicoli come i piro piro e i cavalieri trampolieri.

Una nota curiosa che ha attirato l’ attenzione di molti : fino a poco tempo fa la presenza di una coppia di oche, una bianca e una selvatica che hanno frequentato l’alveo del fiume.

La domanda sorge spontanea, chissà da dove arrivano.. Ma questo mistero lo lasciamo alla naura

Fonte: Pianezzola Dino.