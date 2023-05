Torneo tra i quartieri di Creazzo – Calcio a 8 – Creazzo: la prima edizione di “Creasso Majo Cup”

Prenderà via il prossimo martedì 23 maggio

la prima edizione della “Creasso Majo Cup”, torneo di calcio a otto tra i quartieri e le contrade di Creazzo.

Organizzato dall’Union Olmo Creazzo in collaborazione con la Pro Loco di Creazzo, col patrocinio del Comune, la “Creasso Majo Cup” è nata dall’inventiva di alcuni giovani del paese, desiderosi di riportare quella voglia di stare insieme e di fare comunità che si è un po’ persa in seguito alla pandemia.

Nell’ottica del torneo, il paese è stato suddiviso in otto diverse squadre corrispondenti a un quartiere o una contrada storica.

Ognuna con il proprio stemma, e ogni giocatore è stato “convocato” a partire dalla zona di residenza.

Accanto alla parte sportiva ne è stata sviluppata anche una “social” legata alla riscoperta, sempre in chiave umoristica, di ogni angolo di Creazzo.

Dal Ciosso, la zona che confina con Sovizzo, la cui etimologia deriverebbe dal verso delle numerose galline che un tempo abitavano zona, ma che hanno dovuto levare le tende a causa della speculazione immobiliare, alla Carpaneda, che ora dovrebbe chiamarsi “Capanneda” in onore del nuovo ecosistema dominato dai capannoni.

La “Creasso Majo Cup”

si svolgerà interamente al Polisportivo Comunale di via Torino, con il fischio d’inizio previsto per le 19:30 di martedì 23 maggio in occasione del “derby delle parrocchie”, che vedrà affrontarsi San Nicola e San Marco.

Il 23, 24 e 25 si svolgeranno i match delle fasi a gironi, in tutto quattro partite per serata dalle 19 alle 23, mentre venerdì 26 sarà la volta delle semifinali, della finale terzo-quarto posto e della finalissima.

Ma non c’è solo lo sport.

Oltre al centinaio di calciatori che scenderanno in campo, al Polisportivo sono infatti attesi tutti i cittadini di Creazzo (e anche d’oltreconfine) per supportare i colori della propria squadra e per rifocillarsi, con birra, spritz panini o pizza, serviti dallo stand che verrà allestito per l’occasione.

Creazzo, 18-05-2023 –

Per informazioni: creassomajocup@gmail.com

