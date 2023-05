Concerto di Springsteen a Ferrara: è polemica social

Il cantautore si esibirà stasera al Parco Urbano,

il concerto è stato confermato nonostante le condizioni meteo e i disastri in Emilia-Romagna

ROMA – Già dalle prime ore del mattino i fan di Bruce Springsteen si sono messi in fila agli ingressi del Parco Urbano di Ferrara per il concerto in programma stasera. Se tutti presenti, saranno quasi 50mila gli spettatori.

L’emergenza maltempo in Emilia-Romagna non ferma la musica del Boss che regolarmente salirà sul palco, ma la polemica infiamma sui social e in tantissimi chiedono l’annullamento dell’evento più che confermato da Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, organizzazione italiana di concerti.

Su Twitter i messaggi degli utenti sono tutti simili. “Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara si farà perché l’#Alluvione non ha colpito la città.

Ci sono morti, feriti, dispersi e sfollati in tutta la regione, anche solo per decenza qualcuno dovrebbe fermarlo.

The show must go on ma fino a un certo punto!”, scrive qualcuno.

E tra i messaggi si legge ancora: “Il concerto di Springsteen a Ferrara è confermato, 120 euro a biglietto, venduti 50mila e sarà un casino raggiungere Ferrara.

Gli organizzatori non hanno avuto rispetto x nessuno. La F1 si è fermata“.

“Confermare il concerto a Ferrara mentre la regione affoga e si contano i morti non è da Boss, è perfettamente da st****i”, commenta un altro utente criticando l’assoluta noncuranza di quanto succede nelle aree vicine a Ferrara.

E un altro aggiunge: “Sicuramente ci sarà gente che aspettava da mesi (da anni) un suo concerto, ma credo non sia rispettoso e neanche sicuro fare arrivare 50mila persone in questa situazione di emergenza. Il Boss Springsteen dovrebbe mettersi una mano sul cuore“.

SPRINGSTEEN È ARRIVATO A BOLOGNA

Springsteen, dal canto suo, non ha commentato direttamente la questione e i fan continuano a chiamarlo in causa per fermare lo show. Sempre vicino alle tematiche ambientali, il Boss è stato avvistato a Bologna dove alloggia in questi giorni. Affacciato dal balcone del suo hotel ha salutato i fan accorsi per accoglierlo.

“Sarebbe bello se #BruceSpringsteen devolvesse una parte dell’incasso del concerto in favore delle zone martoriate dall’alluvione“, scrive un utente su Twitter sperando almeno in un esito benefico.

Per ora tutto tace e la macchina si muove normalmente.

