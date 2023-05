Claudio Rebellato sarà il capo allenatore della prima squadra di AS Vicenza

VelcoFin Interlocks Vicenza

comunica che il ruolo di responsabile tecnico della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2F è stato affidato al signor Claudio Rebellato, espertissimo allenatore nato a Cittadella (PD) nel 1955, ma da tempo residente a Vicenza.

Nel suo lungo curriculum figurano varie esperienze nelle categorie del basket maschile a cui negli ultimi anni si sono aggiunte quelle nel settore femminile.

Il presidente Gianfranco Dalla Chiara e la dirigenza di AS Vicenza formulano a Claudio e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro per la prossima stagione sportiva.

La Nostra Storia

A.S. VICENZA, squadra di Pallacanestro Femminile vicentina, viene fondata nel lontano 1958 da Antonio CONCATO, allora giovane allenatore che in quell’anno iniziava il campionato di serie C.

Le partite si giocavano all’aperto nella Piarda Fanton di Contrà Burci e così nel 1960 l’Amministrazione Comunale di Vicenza concede il permesso di utilizzare la sala interna della Basilica Palladiana, cosa che dura fino al 1966.

Il primo scudetto nazionale arriva nel 1965, dopo lo spareggio contro Fiat Torino disputato dalle ragazze di Concato al Palalido di Milano contro Fiat Torino. Le vicentine quell’anno portano sulla maglia il nome del Portorico e questa è la formazione autrice di quella storica impresa: Bortolotto, Colla, Faggionato, Franzon, Gentilin, Medin, Pausich, Persi, Rigodanza (cap) e Verdi.

Il titolo di campionesse d’Italia viene mantenuto anche nel 1966 sempre con lo stesso sponsor, mentre nel 1967, 1968 e 1969 il campionato viene vinto con il marchio Recoaro.

Dopo i primi tre titoli italiani Concato lascia l’incarico di allenatore per quello Direttore Sportivo e nel 1967 chiama a Vicenza come capo allenatore lo jugoslavo Zigo Vasojevic.

Organigramma AS Dil Vicenza 2022-23

Presidente: Gianfranco DALLA CHIARA

Vicepresidente: Tiziano VELLER

General Manager: Roberto PELLIZZARO

Direttore Sportivo: Lidia GORLIN

Segretaria: Loreta FARINA

Medico Sociale: Mariano FERIANI

Addetto Stampa: Roberto PELLIZZARO

Informatica e sito Internet: Carlo FERRONATO

Social Media : Elena STRUKUL

