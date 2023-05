Breganze: in scena il Maggio Breganzese 70° edizione

Stand gastronomici, mercatini, musica dal vivo, balli, tombola e tanto divertimento: l’ultimo fine settimana di maggio, in Piazza Mazzini a Breganze, andrà in scena il Maggio Breganzese, che giungerà quest’anno alla 70a edizione.

L’evento, organizzato da Pro Loco Breganze APS

con il patrocinio del Comune di Breganze, tornerà anche quest’anno con appuntamenti ormai diventati tradizionali e tante novità.

Si partirà alla grande nella serata di venerdì 26 maggio con stand gastronomici di street food e bruschette, un chiosco di birra artigianale e cocktail e soprattutto i balli su pista in acciaio con il gruppo musicale Roby Band.

Sabato 27 dal pomeriggio sarà aperto il Museo Moto Laverda di Via Roma (per informazioni e prenotazioni telefonare al 348 1746459), mentre in serata riapriranno gli stand gastronomici Pro Loco e la pista da ballo tornerà a scaldarsi grazie alla musica dal vivo di Manuel Martini e la sua band.

Domenica 28 maggio la festa inizierà già dal mattino, con il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici.

La piazza ospiterà anche un angolo dedicato alle associazioni, con Fidas e il rinnovato gruppo Aido e Villa Savardo.

Il Gruppo Campanari guiderà alla scoperta del Campanile, terzo più alto della Regione, al mattino e al pomeriggio (per informazioni e prenotazioni contattare via Whatsapp al numero 348 1375513).

Per l’ora di pranzo gli stand Pro Loco vi aspetteranno con un ricco menù di primi e secondi piatti, accompagnati dal buon vino DOC del territorio.

Breganze – Come da tradizione non mancheranno

gli spiedi di toresàn e di carni miste, curati dall’Accademia del Torèsan, e, a grandissima richiesta, ci sarà anche il pasticcio al ragù di toresàn.

Queste specialità saranno disponibili sia per l’asporto che per la consumazione in piazza ma, data la grande richiesta, si raccomanda la prenotazione via Whatsapp al numero 351 6800133.

Per un incontro con la storia e la cultura breganzese, il Museo Officina Radin (Via Crosara) e il Museo del Maglio Tamiello (Strada del Molino) saranno aperti dalle 14.00 alle 18.00.

Tante le attività anche per i piccoli.

Dalle 16.00 Renata e Francesca accompagneranno artisti di tutte le età alla scoperta della creatività e dalle 17.00 “Arriva il conte Von Tok”, lo spettacolo con il comico di strada Dario Zisa.

Alla sera riapriranno i chioschi e gli stand Pro Loco per ricaricarsi con aperitivi e cenare in tempo per la serata giovane, animata dal gruppo musicale Jackpot.

La festa culminerà con la novità di questa edizione: l’estrazione della grande tombola in piazza, presentata da Franco Ghirardello. Il primo premio in palio è di 1000 €.

Vi aspettiamo in piazza Mazzini il 26, 27 e 28 maggio!

Fonte Pro Loco Breganze