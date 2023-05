“Bike to work Valchiampo”, appello per nuove adesioni

A Montebello Vicentino prosegue “Bike to work Valchiampo”, progetto di mobilità sostenibile che vede come partner 9 Comuni dell’Ovest Vicentino, la Provincia di Vicenza, l’Università di Padova e 7 associazioni di categoria. Un’iniziativa che mira ad incentivare, per gli spostamenti nel tragitto casa-lavoro, l’uso della bicicletta sia tradizionale o elettrica e del monopattino elettrico, al fine di ridurre il traffico automobilistico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in tutta la Valle del Chiampo (minor inquinamento atmosferico e acustico).

Il sistema di incentivazione prevede per i cittadini che partecipano al progetto, grazie al coinvolgimento attivo delle aziende produttive operanti sul territorio e delle attività commerciali, forme di sostegno agli acquisti che si traducono in buoni sconto (pari 0,25€ al Km percorso) spendibili presso i negozi locali. Il tutto grazie al tracciamento dei percorsi certificato tramite l’app Ecoattivi.

“Da quando il nostro Comune ha aderito al progetto – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Anna Cracco – si sono iscritti 13 lavoratori residenti a Montebello, che complessivamente hanno ricevuto 71 buoni sconto. Il progetto mira a coinvolgere anche un numero sempre crescente di aziende, invitate a sostenerlo mediante un contributo economico che andrà ad incrementare il fondo per l’erogazione dei buoni. Finora quelle di Montebello sono due. Rivolgiamo quindi un appello al nostro mondo produttivo per nuove adesioni: con un piccolo investimento si può veramente incentivare un nuovo modello sostenibile di mobilità”.

“Questo progetto di valle dimostra che, mettendo insieme le forze, si può creare un circuito virtuoso di buone pratiche – commenta il sindaco Dino Magnabosco –. I vantaggi sono per tutti: per i lavoratori partecipanti e le aziende in cui sono impiegati, per le attività commerciali, per l’ambiente e quindi per l’intera comunità”.

Fonte: Comune di Montebello Vicentino – Ufficio Stampa