A4 Holding SpA: lavori in A4 e A31

Lavori in programma nei prossimi giorni sulle nostre tratte – A4 Holding SpA: lavori in programma

A4 Holding SpA

LAVORI IN A4 TRA VERONA EST E SOAVE

In direzione Venezia nelle notti del 23 e 24 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di “rilievo scanner” dal Km 291+200 al Km 293+200, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave, si viaggerà su una sola corsia nelle notti di martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA DESENZANO E SIRMIONE

In direzione Venezia nelle notti del 23 e 24 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione dal Km 248 al Km 250, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Desenzano e Sirmione, si viaggerà su una sola corsia nelle notti di martedì 23 e mercoledì 24 maggio 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

LAVORI DIURNI IN A31 TRA S. MARGHERITA D’ADIGE E PIACENZA D’ADIGE

In direzione Rovigo nella giornata di lunedì 22 maggio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per attività urgenti di sondaggi in profondità del Ponte Scolo Vampadore in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di S. Margherita D’Adige e Piacenza D’Adige (dal Km 11+900 al km 11+600) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 9.00 alle ore 16.00 di lunedì 22 maggio 2023.

LAVORI DIURNI IN A31 TRA PIOVENE ROCCHETTE E THIENE

In direzione Rovigo nelle giornate da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività di posa portali a bandiera in carreggiata Sud (direzione Rovigo) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Piovene Rocchette e Thiene (dal Km 88+500 al Km 88+000 e dal Km 80+500 al km 79+950) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nelle giornate di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 maggio 2023.

LAVORI IN A31 TRA VICENZA NORD E THIENE

In direzione Piovene Rocchette nelle notti dal 23 al 29 maggio 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico, per cantieri di rifacimento giunti in carreggiata nord (direzione Piovene Rocchette) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Vicenza Nord e Thiene (dal Km 68+500 al km 69+800) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nelle notti da martedì 23 maggio fino a lunedì 29 maggio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

A seguito delle lavorazioni di cui sopra nella notte di giovedì 25 maggio 2023 (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) verrà chiuso lo svincolo di uscita al Casello di Dueville per i viaggiatori provenienti da Vicenza e nelle notti di sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) verrà chiuso lo svincolo di entrata al casello di Dueville per i viaggiatori diretti a Piovene Rocchette.

LAVORI AL CASELLO DI VERONA SUD

Chiuso lo svincolo di uscita da Venezia nelle notti del 22 e 23 maggio 2023

Chiuso lo svincolo di entrata per Milano nelle notti del 24 e 25 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per lavorazioni di posa barriere di sicurezza, al casello di Verona Sud verrà chiuso lo svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Venezia nelle notti di lunedì 22 e martedì 23 maggio 2023 dalle ore 22.00 alle ore 4.00 del giorno successivo; a seguire verrà chiuso lo svincolo di entrata, per i viaggiatori diretti a Milano, nelle notti di mercoledì 24 e giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 22.00 alle ore 4.00 del giorno successivo.

LAVORI IN A4 TRA VERONA SUD E VERONA EST

In direzione Venezia nelle notti di martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione in carreggiata est (direzione Venezia) nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal km.281+500 al Km. 285+800) i viaggiatori potranno usufruire di due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti di martedì 23 maggio e mercoledì 24 maggio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, e una sola corsia di marcia dalle ore 22.00 di venerdì 26 alle ore 6.00 di sabato 27 maggio 2023.

CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE IN A4 TRA SOMMACAMPAGNA E PESCHIERA

In entrambe le direzione nella notte del 24 maggio 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova sono state programmate lavorazioni di abbattimento della linea elettrica (dal km 262+645 al Km 262+600) per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. A tal fine, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 270+781 al Km 259+300), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 23.00 di mercoledì 24 maggio fino alle ore 5.00 di giovedì 25 maggio 2023.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

La Società A4 Holding SpA profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

A4 Holding S.p.A. Via Flavio Gioia 71 | 37135 Verona, Italy

Fonte www.a4holding.it