Tra gli ospiti anche il paesaggista Vittorio Peretto, che sarà a Valdagno sabato 20 maggio – Valdagno: Giornata Mondiale dell’Ape, tanti appuntamenti in città

Incontri sulla tutela degli insetti impollinatori

e gli ecogiardini, laboratori per famiglie e visite guidate all’apiario. Valdagno celebra così la Giornata Mondiale dell’Ape, che ricorre il prossimo 20 maggio.

A dare il via alle attività, g iovedì 18 maggio ,

alle ore 20.30, a Palazzo Festari sarà l’incontro “La tutela delle api non è un gioco da ragazzi”: nell’occasione l’apicoltore ed entomologo Paolo Fontana, presidente della WBA World Biodiversity Association, guiderà i presenti in un particolare viaggio per comprendere le azioni per la tutela delle api e le difficoltà che si incontrano nel cercare di metterle in atto.

Durante la serata verrà anche presentata la segnaletica per il rispetto dell’ambiente realizzata in collaborazione con studenti e studentesse del Liceo Boccioni di Valdagno.

S abato 20 maggio alle 10.00 in Biblioteca

sarà invece protagonista il celebre paesaggista Vittorio Peretto con l’incontro “Cambio di consonante: da ego a eco”, durante il quale si parlerà di come il giardino può evolvere verso la sostenibilità diventando eco-giardino e di come la natura è maestra nell’indicarci la strada da percorrere.

Fondatore di Hortensia, studio milanese dedicato all’attività di progettazione e realizzazione del verde, Peretto ha progettato paesaggi in Italia e in diversi Paesi del mondo.

Come si legge nel sito di Hortensia, la sua percezione del verde è quella di “un’architettura in continuo movimento, che permette di progettare il giardino assecondandone la crescita naturale: attraverso le competenze tecniche, la fantasia progettuale e la attenta comprensione del contesto ambientale”.

Attento alla contemporaneità, sente molto fortemente il richiamo verso il giardino naturale resistente, resiliente ed a basso consumo idrico che porta con sé degli universali valori eco-consapevoli.

Nel pomeriggio ci si sposta invece al Parco della Favorita

per le visite guidate all’apiario a cura dell’ASD Le Guide (ore 14.30 e 16.30) e, dalle 16.00, per i laboratori (su prenotazione) “Creiamo candele di cera d’api” a cura dell’ASD Le Guide e “L’energia dei Fiori” a cura di Carla Ceolato, arte-terapeuta del colore. In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno a Palazzo Festari.

Le attività si inseriscono nel progetto “A mente APErta per un futuro sostenibile” che per tutto il 2023 proporrà eventi dedicati alla conoscenza dell’ambiente in cui viviamo e alla gestione responsabile di orti e giardini per favorire la sostenibilità delle pratiche di coltivazione e gli insetti impollinatori.

Fonte Vincenzo Grandi – Comune di Valdagno – Ufficio stampa