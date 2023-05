Arzignano: torna la 176a Sagra di Santa Maria Ausiliatrice

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Commercio e Turismo Enrico Marcigaglia: 176a Sagra di Santa Maria Ausiliatrice “Torna uno degli appuntamenti più amati dagli arzignanesi. Cinque giorni di festa a San Bortolo a partire dal 20 maggio con il cuore della festa religiosa domenica 28 maggio, giornata nella quale sono previsti molti eventi.

Un grande grazie agli organizzatori, che con il patrocinio del Comune danno vita a questa bella manifestazione”.

Torna in tutta la sua pienezza la Sagra di Santa Maria Ausiliatrice a San Bortolo.

Una lunga serie di eventi che si snodano dal 20 al 28 maggio fra musica, sport, arte, giochi, buon cibo per celebrare la storica ricorrenza religiosa arrivata alla sua 176a edizione.

Ecco il programma (scarica il PDF in allegato)

SABATO 20 MAGGIO

Dalle ore 17:00 alle 18:00

ANIMAZIONE PER BAMBINI spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo con le TIRACCHE MATTE.

ore 17:00 presso la chiesa Pieve Romanica PRESENTAZIONE DEL LIBRO Arzignano Medievale: la storia della comunità dalle pergamene comunali quattrocentesche. Incontro con l’autore Federico Baldisserotto

Dalle ore 18:30 alle 23:00 DJ Kronos Events

PESCA DI BENEFICENZA Ore 18:30 APERTURA STAND GASTRONOMIA (previsti in tutte le giornate di festa)

DOMENICA 21 MAGGIO

43^ MARCIA DELLE ROSE

San Bortolo di Arzignano (VI)

Iscrizioni e partenza libera dalle ore 7:30 fino alle 9:30 presso il piazzale adiacente la Chiesa.

NOVITÀ: alla partenza, a disposizione chiosco colazioni con caffè e brioches attivo dalle ore 7:00

Pasta party all’arrivo!

Potrai scegliere tra quattro percorsi: • 4 (adatto ai passeggini) • 8 km • 11 Km • 15 km

In caso di maltempo l’evento sarà cancellato

43^ MARCIA DELLE ROSE (INFO)

In occasione della 176^ edizione della Sagra di Santa Maria Ausiliatrice di San Bortolo di Arzignano, il comitato organizzatore è lieto di invitarvi alla passeggiata non competitiva tra alcuni dei punti più suggestivi di San Bortolo, alla scoperta di un territorio meraviglioso su pendii affacciati su Arzignano. Panorami unici sulle Piccole Dolomiti e sulla Pianura Padana.

Ecco alcune indicazioni importanti:

1) La Marcia delle Rose è una passeggiata naturalistica non competitiva sviluppata su 4 percorsi: in larga parte attraversano proprietà private per le quali abbiamo l’autorizzazione di passaggio solo in occasione della manifestazione. Ringraziamo i proprietari per l’autorizzazione concessaci.

2) Iscrizioni dalle 7,30 fino alle 9,30 presso il piazzale della Chiesa di San Bortolo: la partenza libera subito dopo il ritiro dei braccialetti dalle 7,30: la partenza anticipata non garantisce nessun tipo di servizio. In alcuni casi verrà effettuato il controllo dei braccialetti; ristori, sicurezza e assistenza saranno garantiti fino alle ore 13,00.

3) Lungo il percorso vi aspettiamo presso ristori organizzati con assaggi di molti prodotti locali e forniti da aziende prevalentemente del luogo (anche per celiaci).

4) Il percorso pianeggiante è adatto ai passeggini. I 3 percorsi collinari presentano alcuni tratti impegnativi con lunghezze e altimetrie differenti. Si consiglia un abbigliamento comodo e calzature adeguate. Sconsigliamo la passeggiata a chi soffre di problemi cardiaci e disturbi cardiovascolari. Comunque sarà presente per tutta la durata della manifestazione servizio ambulanza e assistenza lungo il percorso. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone causati derivati da negligenza o disattenzione.

5) Alcuni tratti dei percorsi potrebbero presentare condizioni potenzialmente pericolose. In particolare in caso di condizioni meteo avverse nei giorni antecedenti la manifestazione. Si prega di prestare la massima attenzione e di adeguare il passo alla natura del terreno. Alcuni brevi tratti dei percorsi sono posti lungo strade asfaltate e aperte al traffico veicolare.

Rispetta il codice della strada (art. 190) procedendo con prudenza.

6) I percorsi saranno segnalati con fettucce colorate e cartelli indicanti il senso di marcia. Alcuni incroci saranno sorvegliati da volontari ben riconoscibili.

7) Vi preghiamo di rispettare l’ambiente e di non abbandonare rifiuti lungo il percorso. Grazie alla collaborazione con Acque del Chiampo, cercheremo di utilizzare, ove possibile, acqua proveniente da acquedotto comunale. Ove possibile utilizzeremo materiale riciclabile , compostabile e biodegradabile e attueremo una attenta gestione dei rifiuti .

8) I nostri amici a 4 zampe sono ben accetti. Per la tranquillità di tutti i partecipanti teniamoli al guinzaglio. In ogni ristoro saranno disponibili ciotole d’acqua fornite dal CANILE DI ARZIGNANO

9) In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire delle modifiche su alcuni tratti dei sentieri o essere annullata.

Seguici su Facebook:

Sagra di Maria Ausiliatrice-San Bortolo di Arzignano

10) Il servizio bagni sarà disponibile alla partenza/arrivo L’organizzazione.

VENERDÌ 26 MAGGIO

Dalle ore 18:30 alle 23:00 DJ Kronos Events

ore 20:30 presso la chiesa Pieve Romanica CORO VOCI BIANCHE LIONS Concerto diretto dalla maestra Illes

Mostra di pittura

Casa della Comunità di San Bortolo ore 19.00 – 23.00

(Imelda Cracco, Valter Zerbato, Silvana Povolo, Goretta Molon, Teresa Bauce, Giuseppe Cracco, Giulia Bruttomesso)

SABATO 27 MAGGIO

Dalle ore 14:30 alle 16:30 TORNEO DI SCACCHI per ragazzi e adulti

Dalle ore 21:00 alle 1:00 HOLIDAY EVENT Discoteca per ragazzi – format “Palm”

DOMENICA 28 MAGGIO

ore 15:00 PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE portata dai giovani del 2005

Dalle 16:00 alle 18:30 GIOCHI DEL PALIO nella piastra adiacente alla chiesa, musica, giochi e divertimento assicurato. ISCRIZIONI GREST ELEMENTARI E MEDIE dal 3 al 21 Luglio ELEMENTARI, dal 10 al 21 Luglio MEDIE UNICA OCCASIONE PER ISCRIVERSI.

ore 18:00 LA COMPAGNIA Dalle 21:00 alle 23:00 TODO SE PUEDE Danza Latino Americano

SI RINGRAZIANO

Acque del Chiampo Blu Officina di Pasquale Davide Canile di Arzignano Centrale del latte Vicenza Conceria Corradi Conceria Europa Famila Latterie Vicentine Linea Capelli Morato Pane Ottica Biasolo Parruchiera Ombretta Pasticceria Loison Prix Studio Cisco The Bridge.

Fonte: Comune di Arzignano – Ufficio Stampa