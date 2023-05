Al Teatro Astra di Schio: il Festival “Un coro di classe”

Sarà il Teatro Astra di Schio ad ospitare l’edizione 2023 del Festival “Un coro di classe”, il 24 maggio alle 20.30. Organizzato dal Coro Giovanile Città di Schio con la direzione artistica di Stefania Lanaro e patrocinato dal Comune di Schio. Il Festival porterà sul palcoscenico 9 classi delle scuole primarie cittadine con più di 200 bambini e ragazzi.

I partecipanti di questa edizione:

A questa edizione partecipano le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria “V. Da Feltre” di Giavenale con le maestre Giorgia Baldisserotto e Filomena Stabile; le classi 4° A e B della scuola primaria “Don Gnocchi” con la maestra Marina Guitti; le classi 3° A e B della scuola primaria “Don Milani” con le maestre Annalisa Zoppello e Anita Formilan e le classi 4° A e B della scuola primaria paritaria “Maddalena di Canossa” con la maestra Giorgia Coldebella.

«Cantare in coro significa condividere la bellezza di ognuno, fondere in armonia le individualità dei diversi timbri vocali. Valorizzare l’importanza e la potenzialità della musica come attività educativa fondamentale per la crescita armonica dei ragazzi. Significa condividere le proprie vibrazioni, i propri stati d’animo, consolidare il proprio rapporto con l’insegnante e gli altri compagni.

Cantare in coro è una forma di nutrimento: ci si nutre delle energie altrui, del respiro altrui, è uno scambio che riempie anima e corpo» spiega Eufrasia Zanetti, presidente del Coro Giovanile Città di Schio ricordando come questo progetto sia nato nel 2000 con “Parole per Cantare” per diffondere fra i più giovani l’importanza della musica.

Alla serata parteciperà una commissione d’ascolto composta dal musicista Massimo Zulpo, dalla cantante Miriam Callegaro, dal presidente della Coralità Scledense Giorgio Dall’Igna, dal vicesindaco Cristina Marigo e dall’assessore all’istruzione Anna Donà.

Fonte: Comune di Schio – Ufficio Stampa

Schio, 17 maggio 2023