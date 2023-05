Venerdì 19 maggio c’è l’open day – Vicenza: corso di laurea in design

Presso il polo universitario di viale Margherita sarà possibile visitare la sede e i laboratori, assistere alla presentazione del corso e vedere i progetti realizzati dagli studenti.

Iscrizioni online all’open day entro giovedì 18 maggio

Per il corso di laurea in Design organizzato a Vicenza dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza è già tempo di pensare alle prossime matricole, dopo l’avvio con successo della prima annualità avvenuta lo scorso anno.

Sono già aperte infatti le iscrizioni per l’anno accademico 2023/2024 (fino al 21 agosto) e, per tutti gli studenti interessati a questo percorso di studi, venerdì 19 maggio è in programma un open day presso il polo universitario di viale Margherita, dalle 14.30 alle 18.00.

Più in dettaglio, a partire dalle 14.30

sarà possibile visitare la sede e le officine dedicate alle numerose attività laboratoriali previste nell’ambito del piano didattico, mentre alle 15.30 in SALA 8 al III livello del nuovo lotto si terrà la presentazione del corso a cura della prof.ssa Laura Badalucco, coordinatrice di questo innovativo percorso di studi.

Successivamente, alle 16.30,

è prevista la presentazione dei servizi dell’Università Iuav di Venezia, a cura del Servizio Promozione e Orientamento dell’Ateneo. Durante l’open day saranno inoltre esposti al pubblico gli elaborati realizzati durante il corso e sarà possibile dialogare con gli studenti e i docenti.

Come noto, il corso di laurea in Design prevede una formazione multidisciplinare sul design di prodotto, attraverso la quale sarà possibile acquisire le competenze per progettare prodotti in grado di rispondere alle esigenze e aspettative degli utenti sotto tutti i punti di vista: in termini di ergonomia, funzionalità ed estetica.

Il tutto in coerenza con le attuali macro tendenze verso una sempre più marcata sostenibilità e digitalizzazione e con un forte collegamento con il modo delle aziende.

Al termine del corso triennale

i laureati potranno proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale, oppure entrare direttamente nel mondo del lavoro con ruoli particolarmente orientati alla progettazione di prodotti o servizi, sia presso aziende e istituzioni, uffici tecnici e di ricerca e sviluppo, imprese manifatturiere, sia in studi professionali di progettazione e di consulenza operanti nel settore del design.

Per partecipare all’open day è obbligatoria la prenotazione online, entro giovedì 18 maggio, su www.orientamentoiuav.it

