Trionfo del karate vicentino alla Coppa Italia Fik

Grande successo per la società Sport Lab Asd di Dueville alla Coppa Italia Fik di karate, competizione che si è svolta nel weekend del 13 e 14 maggio a Schio e ha visto 800 atleti provenienti da tutta Italia.

Gli atleti della Sport Lab Asd di Dueville hanno ottenuto eccellenti risultati nella manifestazione Coppa Italia Fik, conquistando il podio sia nel kata che nel kumite. Nel kata, Adam Ben Alì e Maddalena Maggian hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, mentre Andrea Pavan si è aggiudicato il terzo posto. Nel kumite, secondo posto per Arthur Lessio Rigão e Tommaso Toscano.

Grande la soddisfazione del maestro Ilaria Danieli per i traguardi raggiunti dai suoi allievi: “Sono molto orgogliosa dei miei atleti, hanno dimostrato impegno, costanza e dedizione. Questi risultati confermano la qualità del lavoro svolto in palestra e il talento dei nostri ragazzi”.

Fonte: Ufficio Stampa Sport Lab Asd

Conosciamo Sport Lab Asd

Sport Lab Asd è nata con l’intento di promuovere il karate organizzando corsi rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Se desiderate che vostro figlio o vostra figlia impari la disciplina, il rispetto e la concentrazione, Il karate è sicuramente lo sport più adatto.

I loro maestri di karate seguiranno i vostri figli passo per passo, ma restando sempre nell’ottica di sviluppare i talenti e le capacità personali di ciascun atleta. Sport Lab da sempre accoglie i bambini e i ragazzi di Dueville, in un ambiente serio e sano, in cui i vostri figli troveranno sicuramente uno svago e tanti nuovi amici.

Nella nostra palestra sono attivi anche corsi di Thai boxe e Kick boxing, corsi di Karate per adulti, ginnastica per adulti e ginnastica per la terza età.

Se vuoi iscriverti o semplicemente avere più informazioni sui nostri corsi puoi scrivere un messaggio o contattarci direttamente.

Fonte: dal sito di Sport Lab Asd