Treviso: Vino – Bottega investe in sostenibilità ambientale

Vino: Export 2022 al 90%, fatturato 86 milioni (+30% SUL 2021)

Anteprima del Bilancio di Sostenibilità

<<In un contesto climatico sempre più preoccupante, l’azienda Bottega continua ad investire sulla sostenibilità ambientale, con la consapevolezza che un’impresa green deve porsi obiettivi sempre più ambiziosi, in modo tale da diventare un punto di riferimento per il settore di appartenenza. In questo caso l’emulazione da parte dei competitor non solo è ben accetta, ma viene sollecitata nell’interesse di tutti.

Dal punto di vista della “sostenibilità economica”, il 2022 è stato per la nostra azienda BOTTEGA di forte crescita, complice l’incessante successo riscosso dal Prosecco in Italia, ma soprattutto a livello internazionale. Il nostro fatturato ha superato la ragguardevole cifra di 86 milioni di euro, registrando una crescita importante +30% rispetto al 2021. Indubbiamente è trainante l’export, che per noi rappresenta il 90% di tutti i nostri prodotti». Lo dichiara Sandro Bottega, patron dell’omonima azienda di Bibano (Treviso) tra i principali produttori di vino e distillati italiani.

Bottega presenta quindi alcune anticipazioni dei dati più salienti del proprio bilancio di sostenibilità 2022, che viene messo nero su bianco in questi giorni e che verrà pubblicato nel prossimo luglio.

Nel dettaglio emergono i seguenti punti:

– Ridotto il consumo di acqua da 4,4 litri nel 2021 a 2,31 litri nel 2022 per ogni litro di vino prodotto.

– Acqua utilizzata per la geotermia è passata da 314.140 m3 nel 2021 a 230.147 m3 nel 2022. A causa delle elevate temperature invernali, il riscaldamento è stato impiegato in misura più limitata. Abbiamo inoltre modulato la climatizzazione in base al numero delle persone in ufficio. In ogni caso l’acqua di falda prelevata viene poi reimmessa nel ciclo.

– Introduzione di sistemi evoluti che purificano al 100% le acque di raffreddamento dei sistemi dei compressori, per un totale di utilizzato di 7.410 lt/anno. Va quindi sottolineato che l’acqua di riferimento rimane pura a fine percorso.

– Diminuzione del consumo di energia elettrica necessaria alla produzione di un litro di vino, grappa e liquore. Nel dettaglio si è passati da 0,29 kWh nel 2020, a 0,23 kWh nel 2021, a 0,18 kWh nel 2022 per ogni singolo litro di vini, grappe o liquori prodotti. Una buona parte di tale energia viene autoprodotta con sistema fotovoltaico in misura del 40%. È inoltre previsto un ampliamento, che determinerà presumibilmente un incremento fino all’80% nei mesi compresi tra aprile e ottobre.

– Ridotto consumo di detergenti: -43% nel 2022

– Diminuito consumo di azoto: -32% nel 2022

Bilancio di sostenibilità

Nel bilancio di sostenibilità non vengono incluse alcune importanti specificità Bottega, ad elevato valore green. Tra queste: il riciclo della carta siliconata (programma RafCycle), l’impiego di bottiglie scure prodotte con almeno il 50% di vetro riciclato, l’utilizzo esclusivo di cartoni e cataloghi certificati FSC Mix, la scelta della vernice ad acqua per le bottiglie metallizzate, la coltivazione dei vigneti secondo i criteri dell’agricoltura biologica, l’impiego di plastica riciclata raccolta negli oceani, il suggerimento di riutilizzo di alcune bottiglie come oggetti di arredo o come caraffe per l’acqua.

Bottega ha inoltre avviato la tracciabilità dell’impatto ambientale dei principali fornitori (imballaggi, trasporti, etc…), in modo da stimolarli a proseguire su questa strada.

Bottega SpA

L’azienda Bottega, che ha quattro secoli di storia nel mondo del vino e della grappa, è al tempo stesso una cantina e una distilleria. Ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori. Tra le grappe si distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità.

In due cantine distaccate, in Valpolicella e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completa l’offerta Bottega la gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme. L’azienda distribuisce i propri prodotti in 150 paesi nel mondo. Bottega S.p.A da molti anni ha assunto un impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità, che ha portato a risultati reali e concreti di riduzione dell’impatto sull’ambiente, sulla società e sull’economia.

Fonte: Ufficio Stampa Klaus Davi & Co.

Bibano (Treviso), 16 maggio 2023