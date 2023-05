Terza edizione della “Merenda nell’Oliveta” alla scoperta dell’olio bassanese

Il Comune di Bassano del Grappa aderisce per la prima volta all’evento promosso a livello nazionale dall’Associazione Città dell’Olio, che propone la terza edizione della “Merenda nell’Oliveta”, in programma sabato 27 maggio a partire dalle ore 15.00 fino al tramonto.

Ai partecipanti basta portare una coperta per trascorrere un intero pomeriggio in compagnia e scoprire tutti i segreti dell’olio prodotto nel nostro territorio.

Il programma prevede il ritrovo in quartiere Angarano alle ore 15:00, nel parcheggio di via Boschetto n. 3, da dove partirà una passeggiata locale con narrazione storico-naturalistica dei principali punti di interesse del quartiere, scendendo in parte lungo l’Anello del Brenta per risalire verso Villa Angarano Bianchi Michiel. La partecipazione a questa escursione di gruppo proposta da Pro Bassano, adatta a tutta la famiglia, prevede una quota assicurativa di 5 euro, da versare all’Associazione prima della partenza.

La camminata terminerà intorno alle 16.30 al Brolo Bassano Golf Club di via Colbacchini, luogo principale dell’evento, dove sono previste una iniziative e attività aperte al pubblico, proposte in collaborazione con la ProBassano e alcune Aziende agricole locali: il reading letterario “Olio in Folengo, dal tempio di Minerva alle bolge infernali” a cura di Otello Fabris, laboratori e attività per bambini, un mini corso sull’olio Evo con l’agrotecnico e arboricoltore Stefano Farronato, una degustazione dell’olio Evo di tre produttori locali (Brolo Bassano Golf Club, Cantina Zoe, Cooperativa Pedemontana del Grappa) e, in conclusione, un aperitivo con la cantina Zoe.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa Ufficio Stampa

Bassano del Grappa, 16 maggio 2023