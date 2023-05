Sono ben sei le gare della scorsa settimana che passano agli archivi, in cui sono stati protagonisti i portacolori dell’ovale azzurro. Team Bassano: un’altra settimana positiva

Ottimi i riscontri dal Rally de Asturias e salita Levico – Vetriolo

Quella da poco passata è stata una settimana decisamente densa di impegni sportivi per il Team Bassano che contava i propri portacolori impegnati in ben sei manifestazioni in Italia e all’estero.

La rassegna dei risultati inizia proprio da oltre frontiera con gli esiti del Rally de Asturias valevole per il Campionato Europeo FIA; “Lucky” e Fabrizia Pons portano la Lancia Delta Integrale 16V al secondo posto nella classifica assoluta conquistando una preziosa vittoria nel 4° Raggruppamento, imitati da Paolo Pasutti e Giovanni Campeis autori di una gara perfetta con la Porsche 911 RSR che vale loro la vittoria nel 2° coronata dalla quinta prestazione assoluta.

Grazie alle due importanti vittorie di categoria, il Team Bassano incamera un notevole bottino di punti nella classifica dedicata alle scuderie.

Sempre dall’estero arrivano i piazzamenti finali del Rally du Maroc,

maratona che si è corsa su sei tappe e ventisei prove speciali, per le due Porsche portacolori dell’ovale azzurro: Maurizio Elia e Stefano Cirillo con una 911 SC hanno chiuso al diciottesimo posto mentre Luisa Zumelli con Milena Danese alle note ha portato la 953 Dakar in ventisettesima posizione aggiudicandosi anche la classifica femminile.

Un altro ottimo risultato è arrivato dalla velocità in salita grazie ad un convincente Giampaolo Basso che si è piazzato terzo assoluto alla Levico – Vetriolo – Panarotta alla guida della sua Porsche 911 RSR con la quale ha colto anche la seconda posizione di classe e di 2° Raggruppamento.

Con una vettura simile, Antonio Orsolin ha corso una buona gara che gli è valsa la nona prestazione assoluta e la terza di categoria e soddisfacente risultato è anche quello ottenuto da Enrico Gaspari, tredicesimo assoluto e secondo di classe su Alfa Romeo 33 Gruppo A.

Completa il quartetto dei classificati Dajana Sbabo che porta l’Alfetta GTV Gruppo 2 in trentatreesima posizione nella generale e al terzo posto di classe. Soddisfatto del risultato anche Remo De Carli, il quinto pilota del Team Bassano in gara tra le auto moderne, che ha chiuso ad un passo dalla top-ten con la sua Radical SR4.

Due le regolarità svoltesi tra sabato e domenica:

a quella abbinata allo Slalom di Montemerlo (PD), Matteo ed Edoardo Zuccante hanno chiuso al sedicesimo posto con la Fiat 127 mentre alla Coppa del Piave che ha interessato la provincia di Treviso, Andrea Giacoppo con l’Autobianchi A112 Abarth condivisa con Lisa Oliviero, ha chiuso con l’ottava posizione ma, essendo classificato “Top”, come da regolamento non compare nella classifica assoluta.

Un ultimo appunto per l’esito del Rally Storico dell’Asinara, gara corsa in provincia di Sassari, al via della quale erano tre i portacolori del Team Bassano, nessuno dei quali ha purtroppo visto il traguardo.

Al ritiro di Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli che hanno visto andare in fiamme la loro Ford Sierra Cosworth – senza conseguenza alcuna per loro – si è aggiunto il doppio, beffardo, ritiro dei fratelli Pes di San Vittorio nell’ultimo trasferimento verso l’arrivo di Alghero dove avrebbero festeggiato primo e secondo posto assoluto, risultato vanificato da un malinteso che ha messo fuori causa l’Opel Kadett GSI di Pietro e la Peugeot 205 Rallye di Enrico.

Romano d’Ezzelino (VI), 16 maggio 2023

Immagine realizzata da Fiorenzo Vaccari

Ufficio Stampa Team Bassano Andrea Zanovello – www.azetamedia.com