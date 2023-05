Anche l’Europa è favorevole alla Giustizi di prossimità – Sergio Berlato (MEP): tribunale della Pedemontana Veneta

Anche le Istituzioni comunitarie si dichiarano favorevoli

alla “Giustizia di prossimità“ che verrà garantita con l’Istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta che diventerà un esempio ed un modello da imitare su tutto il territorio nazionale.

L’art. 10 del Trattato sull’Unione Europea sancisce il principio secondo il quale “l’amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più possibile vicino ai cittadini“.

Il forte “SI”, compatto e unanime, espresso a gran voce da oltre 70 Sindaci, dai 3 Presidenti delle Province di Vicenza, Padova, Treviso, da tutti i rappresentanti delle categorie economiche e sociali presenti sul territorio della fascia Pedemontana e l’appoggio del Governo sulla istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta, attesta l’importanza del principio di Giustizia di prossimità.

Una Giustizia logisticamente lontana dal territorio non può garantire risposte concrete e rapide a cittadini e imprese, facendo ricadere soprattutto sulle fasce più deboli le conseguenze di queste ingiuste penalizzazioni.

Quando, sin dall’inizio di questa legislatura,

ho preso l’iniziativa di soffiare energicamente sulle ceneri che coprivano da più di dieci anni i carboni ardenti di chi non si è mai rassegnato all’idea di veder privato il territorio bassanese e di tutta la Pedemontana Veneta di una serie di servizi essenziali per l’economia, per le imprese e per tutti i cittadini, mi ero preventivamente premurato di sentire quale fosse il parere del Ministro Carlo Nordio e di tutto il Governo.

Accertatomi della piena condivisione del nostro Progetto da parte del Governo, mi sono mosso con grande cautela per evitare di provocare gelosie o rivendicazione di primogeniture.

Come ho preannunciato nel corso dell’ultimo incontro organizzato a Bassano del Grappa dal Governo con tutte le categorie economiche e sociali, il Ministro Carlo Nordio ed il Sottosegretario Andrea Ostellari si recheranno nuovamente a Bassano del Grappa per confermare la determinata volontà di tutto il Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene ad Istituire il Tribunale della Pedemontana Veneta.

Finalmente il territorio della Pedemontana Veneta

potrà avere i servizi essenziali di cui necessitano le imprese e tutti i cittadini tra i quali una parità di accesso alla giustizia anche per chi abita in un insediamento rurale e a chi sta in una città, a chi ha i mezzi economici e a chi non ne possiede, a chi è abile e a chi non ha l’abilità di utilizzare le moderne tecnologie”.

Thiene, lì 16 maggio 2023