I Diavoli da mercoledì 17 maggio, gara alle 20.30, iniziano la serie delle finali play off scudetto contro Milano, l’ennesima sfida con i lombardi, che si gioca al meglio delle cinque gare. Mc Control Diavoli Vicenza: da mercoledì finali contro Milano

I biancorossi, avendo terminato al primo posto in classifica il campionato, potranno avere il favore del campo e quindi si inizia alle 20.30 al pattinodromo di Viale Ferrarin dove si attende il pubblico delle grande occasioni per sostenere i biancorossi e per vivere una serata di grande hockey, come è sempre fra le due formazioni.

I Diavoli hanno chiuso la serie della semifinale vincendo 3-0 contro Verona e Milano ha fatto altrettanto contro Asiago. Dopo quindi una settimana di sosta, programmata per le eventuali gara 4 e 5, si torna in pista per la sfida che vale una stagione e che i vicentini affrontano con grande determinazione per riscattare le precedenti finali, Supercoppa e Coppa Italia, andate agli avversari.

Motivazioni e stimoli non mancano, si preannuncia quindi una serie ricca di emozioni e combattuta.

“Credo sarà una bellissima serie,

fra due squadre a mio avviso fortissime – ha dichiarato uno degli ex, Tobia Vendrame, arrivato proprio da Milano la scorsa estate insieme a Corey Hodge – . Entrambe le squadre hanno lavorato tutto l’anno pensando a queste due/tre settimane. Spero che gli arbitri ci facciano giocare un hockey fisico, come da playoff, così non ci rimetterà lo spettacolo e poi che vinca il migliore”.

– I Diavoli affrontano questa serie con uno spirito di rivincita?

“Noi abbiamo voglia di riscatto e non vediamo l’ora di cominciare a giocare. Le prima due gare con Verona sono state degli ottimi test e credo ci abbiamo fatto bene”.

– E degli avversari cosa si può dire?

“Per quanto riguarda Milano sappiamo che hanno dei talenti invidiabili e sono molto uniti sul piano difensivo, ma siamo consapevoli che quando giochiamo come squadra esprimiamo un hockey difficile da eguagliare. Mi auguro, come detto all’inizio, che sia una serie avvincente, che faccia appassionare nuovi tifosi e che susciti emozioni a tutti coloro che ci guardano”.

Tutti al pattinodromo mercoledì sera per assistere al primo atto di una serie che si preannuncia avvincente.

Sabrina Nicoli Addetta Stampa Mc Control Diavoli Vicenza