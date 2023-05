Il Mentalista Paris inaugura Amalo Festival 2023

Tocca ad Andrea Paris inaugurare l’edizione 2023 di Amalo Festival. Venerdì 19 maggio alle 21, al cinema Aurora di via Chiesa (ingresso libero sino ad esaurimento posti, non serve la prenotazione) presenta uno strabiliante show dove prestidigitazione e mentalismo si susseguono in un’escalation di ritmo e comicità che investono il pubblico con un tram di meraviglie, dando vita ad un Magic Comedy Show dove il pubblico è il vero protagonista.

Palline, corde, carte, pensieri, colori ed un pizzico di sana follia unita ad un forte senso dell’ironia sono la ricetta dello show. Un luogo magico dove gli adulti riscoprono l’essere bambini ed i bambini accompagnano gli adulti nel mondo straordinario che solo la magia sa creare.

Eccovi alcune note sul protagonista della serata.

ANDREA PARIS

Mago, Illusionista, Prestigiatore, Mentalista, Comico, Attore

Ama definirsi “IL PRESTIGIATTORE”: un mago sì, ma che durante le sue esibizioni regala pezzi di teatro e meraviglia.

Con la figlia Maddalena nel marzo 2016, in un momento di gioco, recitano insieme la poesia in meta semantica di Fosco Maraini “Il Lonfo”: un video diventato inaspettatamente virale in poco tempo, oltre 70 milioni di visualizzazioni.

Nel 2019 partecipa a ITALIA’S GOT TALENT 2019. Dopo una serie di prove preliminari in tv giudicate da Claudio Bisio, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, si classifica secondo, grazie anche al televoto del pubblico da casa. Dopo questo risultato, la popolarità di Andrea Paris è ulteriormente aumentata e gli ha permesso di esibirsi in una serie di spettacoli anche fuori regione e all’estero.

Ha partecipato a vari programmi TV tra cui “I SOLITI IGNOTI VIP” condotto da Amadeus (RAI 1), “ITALIA SI” condotto da Marco Liorni (RA1), alla serie “SARA & MARTI” (Disney Channel), a quattro puntate di “CHALLANGER 4 – COMICI DEL WEB VS COMICI DA PALCO (RAI 4),a “PRIMI DELL’ALBA” (RAI 3) condotto da Salvo Sottile.

Da settembre 2020 a maggio 2021 partecipa, come ospite fisso, al programma “O ANCHE NO”, condotto da Paola Severini Melograni. In onda ogni domenica mattina su RAI 2.

Il 28 novembre 2020 vince il talent show “TU SI QUE VALES” (Settima Edizione) su Canale 5, applaudito dal pubblico. Da tutta la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerby. Sabrina Ferilli (giuria popolare) e dai conduttori (Belèn Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.)

Da settembre 2020 a maggio 2021 è ospite fisso del programma televisivo sulla disabilità “O ANCHE NO” (RAI 2), condotto da Paola Severini Melograni, per oltre 40 puntate.

Da settembre 2021 a novembre 2021 partecipa allo spettacolo comico “HONOLULU”, in onda su ITALIA 1 condotto da Francesco Mandelli e Fatima Trotta.

A dicembre 2021 è ospite in 2 puntate de “I FATTI VOSTRI” (Rai 1), condotto da Salvo Sottile.

Il 29 dicembre 2021 è Special Guest al Festival Internazionale di Magia “ABRACADABRA”, al Teatro Ghione di Roma.

Il 31 dicembre 2021 si esibisce al Galà di Capodanno di Enrico Brignano “Done 30… Let’s do 31”, tenutosi all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Il 6 gennaio 2022 si esibisce come Special Guest nello spettacolo “I SOLITI IGNOTI VIP” (Rai 1), speciale “Lotteria Italia” condotto da Amadeus.

A gennaio 2022 partecipa a “Stasera Tutto è Possibile” (Rai 2), condotto Stefano De Martino.

Nella sua carriera artistica ha ricevuto attualmente oltre 30 prestigiosi premi in teatro, commedia e magia.

Andrea Paris si sta attualmente dedicando alla partecipazione di festival di magia internazionali.

Il secondo atteso appuntamento di Amalo festival è previsto per sabato 3 giugno alle 21 in villa Clementi con il concetto di Antonella Ruggiero. Anche in quel caso sino ad esaurimento posti.

Malo, 16 maggio 2023